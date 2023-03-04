Названы 5 ошибок любителей кофе, которые могут стоить здоровья

Кофе с утра для многих — обязательный режимный момент. Если, насладившись чашечкой ароматного бодрящего напитка, вы забываете о нем до следующего утра, поздравляем — вы умеренный кофеман.
Но вот если без кофе вы не мыслите жизни и пьете его в любой удобный момент, то стоит задуматься — не вредите ли вы своему здоровью?
Доказано, что кофе полезен для здоровья — напиток обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием и снижает риск развития нейродегенеративных состояний. Но только в том случае, если вы пьете его правильно.
Вот самые распространенные ошибки при употреблении кофе, незнание которых может привести к очень неприятным побочным эффектам.
Что делает кофе опасным для здоровья
Пить слишком много кофе
Кофе, как черный, так и с молоком, полезен для здоровья, если пить его в умеренных количествах. Согласно
По данным ученых, для взрослого человека без хронических заболеваний максимум в день — 400 мг кофеина. Это 3-4 чашки зернового кофе объемом 250 мл. В растворимом кофеина гораздо меньше.
Сколько кофеина содержится в конкретном напитке, зависит от того, каким способом готовится кофе — эспрессо из кофемашины, френч-пресса или гейзерной кофеварки будет отличаться и крепостью, и своими бодрящими свойствами. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Доктора Питера».
Пить кофе вечером
Кофе бодрит с утра, помогает избавиться от сонливости днем, но в вечернее время с ним стоит быть осторожнее. Кофеин сохраняется в крови достаточно долго. Эксперты считают, что требуется не менее 10 часов, чтобы вывести из организма кофеин, содержащийся в чашке кофе, пишет
Если выпить кофе на ночь, нормально поспать уже не получится. Между тем дефицит сна плохо влияет и на здоровье в целом, и на иммунитет.
Ученые также предупреждают, что из-за избытка кофеина в мозге увеличивается накопление бета-амилоида — белка, связанного с нарушением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера.
Пить кофе с сахаром
Перестаньте «пить» сахар — в том числе в составе кофе — не устают напоминать врачи. Согласно исследованию ученых медицинской школы Гарварда, опубликованному в Clinical Interventions in Aging, чрезмерное потребление сахара может уменьшить размер мозга и негативно повлиять на его функциональные связи.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
- Избыток сахара в рационе запускает порочный круг резистентности к инсулину, вызывает выброс воспалительных цитокинов, повреждает кровеносные сосуды и активирует иммунную систему для восстановления этих областей. Это серьезно мешает ее работе, и организм становится более уязвимым для тех же вирусов, —
Начните с того, что постепенно уменьшайте количество сахара в кофе — так будет проще и вовсе отказаться от этой неполезной добавки.
Пьете мало воды
Если вы убежденный кофеман, но не любите пить воду, вы делаете серьезную ошибку — рискуете получить обезвоживание организма, что может стать настоящей катастрофой для здоровья.
По словам диетолога, кофе — мочегонное, поэтому на каждую чашку напитка надо выпивать стакан чистой воды. Иначе недостаток жидкости плохо скажется не только на состоянии кожи, но и на пищеварении, уровне энергии, усвоении питательных веществ и даже на суставах.
Пьете кофе горячим
— Напиток температурой 80 градусов может вызвать серьезные ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода, —