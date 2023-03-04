Названы 5 ошибок любителей кофе, которые могут стоить здоровья

Кофе с утра для многих — обязательный режимный момент. Если, насладившись чашечкой ароматного бодрящего напитка, вы забываете о нем до следующего утра, поздравляем — вы умеренный кофеман.

Но вот если без кофе вы не мыслите жизни и пьете его в любой удобный момент, то стоит задуматься — не вредите ли вы своему здоровью?

Доказано, что кофе полезен для здоровья — напиток обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием и снижает риск развития нейродегенеративных состояний. Но только в том случае, если вы пьете его правильно.