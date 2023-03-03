Ходить в туалет сидя, спать на подушке и еще 4 привычки, от которых стоит отказаться ради здоровья

Чем более развитым становится общество, тем комфортней оказывается жизнь каждого отдельно взятого человека. У нас есть унитазы, на которых можно с удобством устроиться в туалете, есть таблетки от головной боли, есть горячий душ, под которым можно расслабиться после тяжелого дня.

Но у зоны комфорта есть и обратная сторона — чем сильнее расслабляешься, тем потом хуже себя чувствуешь. Вот 6 привычек, от которых, по мнению врачей и ученых , стоит периодически отказываться, чтобы лучше себя чувствовать.