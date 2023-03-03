Ходить в туалет сидя, спать на подушке и еще 4 привычки, от которых стоит отказаться ради здоровья

Чем более развитым становится общество, тем комфортней оказывается жизнь каждого отдельно взятого человека. У нас есть унитазы, на которых можно с удобством устроиться в туалете, есть таблетки от головной боли, есть горячий душ, под которым можно расслабиться после тяжелого дня.
Но у зоны комфорта есть и обратная сторона — чем сильнее расслабляешься, тем потом хуже себя чувствуешь. Вот 6 привычек, от которых,
Ходить в туалет сидя
Сидячие унитазы стали массово доступны в XIX веке и с тех пор не выходят «из моды». Но врачи говорят: поза, в которой человек сидит, нефизиологична для отправления естественных потребностей. Чтобы процесс проходил гладко, нужно, чтобы колени были выше бедер — в такой позе прямая кишка вытягивается, облегчая дефекацию. По сути, все эти жуткие дырки в полу в общественных или дачных туалетах максимально физиологичны.
Кстати, еще в 2003 году израильский ученый Дов Сикиров
Принимать теплый душ
Редкий человек (не берем в расчет моржей) придет в восторг от необходимости залезть в ледяную воду. Большинство даже пренебрегают контрастным душем: после теплых расслабляющих струй это кажется сомнительным удовольствием.
Но исследование, которое в 2016 году
«Другие исследования показывали, что контрастный душ улучшает кровообращение, поднимает настроение, — говорит эксперт по физическим упражнениям и физиологии здоровья из Университета Хартфордшира Линдси Боттомс. — Холодная вода повышает уровень адреналина, а также посылает огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг. Это оказывает антидепрессивное воздействие».
Кроме того, холодный душ поможет восстановиться мышцам после занятий спортом. Однако эксперт подчеркивает, насиловать себя не надо: если вы совершенно не можете терпеть холодную воду, пользы она не принесет.
Носить обувь без каблуков
Опасность обуви на высоченных шпильках давно известна — плоскостопие, артриты, артрозы, натоптыши. Но обувь совсем без каблука тоже вредна, потому что наши ноги не приспособлены к абсолютно плоской подошве. От усталости спасает небольшой каблучок — 1,5–3 сантиметра.
А пятисантиметровый каблук может улучшить вашу сексуальную жизнь. Это еще в 2008 году
Пить таблетку, как только начинает болеть голова
Многие уверены, что терпеть головную боль нельзя, так что при малейших дискомфортных ощущениях хватаются за лекарства, благо, безрецептурные обезболивающие можно купить в любой аптеке.
Но таким образом люди сами загоняют себя в некий замкнутый круг и зависимость. Бесконтрольный и частый прием таких препаратов приводит к абузусному расстройству, состоянию, когда голова болит, потому что организм «требует» у вас привычную таблетку.
«Если человек принимает обезболивающие на протяжении полутора-двух недель, то голова уже болит именно от чрезмерного приема», — говорит врач общей практики, профессор медицинской школы Уорика Мартин Андервуд.
Врачи говорят: легкую головную боль лучше перетерпеть или попробовать снять нелекарственными методами: поесть, поспать, прогуляться, проветрить помещение. Это поможет не впасть в зависимость от лекарств.
Спать на мягкой подушке
Безусловно, это самый удобный вариант, но эксперты говорят: если вы привыкли спать на животе, от подушки стоит отказаться. Как объясняют специалисты британского Фонда сна, в такой позе она создает дополнительную нагрузку на шею: голова неестественно выворачивается, и утром скованные мышцы напомнят о себе болезненными ощущениями.
А еще подушка может ускорить появление морщин: такую гипотезу
Чесать, когда чешется
Да-да, мы прекрасно знаем, что расчесывать укусы, аллергические пятна и другие зудящие места — это вредно, но если начал, остановиться уже невозможно. А все потому, что расчесывание — и это
Тем не менее дерматологи предупреждают: если вы постоянно расчесываете зудящие места, это может привести к усилению воспаления кожи, ухудшению состояния, возможному развитию инфекции и образованию рубцов. Поэтому, если чувствуете зуд, потерпите и не начинайте чесать это место, а лучше воспользуйтесь специальной мазью или гелем, примите антигистаминный препарат и лечите основную причину.