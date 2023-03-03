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Ходить в туалет сидя, спать на подушке и еще 4 привычки, от которых стоит отказаться ради здоровья

Спать на мягкой подушке, ходить в удобной обуви и даже просто сидеть на унитазе — это все самая настоящая роскошь, которая в некоторых случаях может стать излишеством.

3 марта 20236
Ходить в туалет сидя, спать на подушке и еще 4 привычки, от которых стоит отказаться ради здоровья
Источник:
Istockphoto

Чем более развитым становится общество, тем комфортней оказывается жизнь каждого отдельно взятого человека. У нас есть унитазы, на которых можно с удобством устроиться в туалете, есть таблетки от головной боли, есть горячий душ, под которым можно расслабиться после тяжелого дня.

Но у зоны комфорта есть и обратная сторона — чем сильнее расслабляешься, тем потом хуже себя чувствуешь. Вот 6 привычек, от которых, по мнению врачей и ученых, стоит периодически отказываться, чтобы лучше себя чувствовать.

Ходить в туалет сидя

Сидячие унитазы стали массово доступны в XIX веке и с тех пор не выходят «из моды». Но врачи говорят: поза, в которой человек сидит, нефизиологична для отправления естественных потребностей. Чтобы процесс проходил гладко, нужно, чтобы колени были выше бедер — в такой позе прямая кишка вытягивается, облегчая дефекацию. По сути, все эти жуткие дырки в полу в общественных или дачных туалетах максимально физиологичны.

Кстати, еще в 2003 году израильский ученый Дов Сикиров провел эксперимент, попросив добровольцев сравнивать ощущения при сидении на унитазах разной высоты, а также при опорожнении кишечника, сидя на корточках. Оказалось, что в последнем случае процесс проходил вдвое быстрее.

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Принимать теплый душ

Редкий человек (не берем в расчет моржей) придет в восторг от необходимости залезть в ледяную воду. Большинство даже пренебрегают контрастным душем: после теплых расслабляющих струй это кажется сомнительным удовольствием.

Но исследование, которое в 2016 году провели в Нидерландах, доказало: всего 30 секунд холодного душа в день укрепляют иммунную систему. Участники эксперимента мылись водой комфортной температуры, а в конце включали на полминуты холодную воду. В итоге они реже простужались.

«Другие исследования показывали, что контрастный душ улучшает кровообращение, поднимает настроение, — говорит эксперт по физическим упражнениям и физиологии здоровья из Университета Хартфордшира Линдси Боттомс. — Холодная вода повышает уровень адреналина, а также посылает огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг. Это оказывает антидепрессивное воздействие».

Кроме того, холодный душ поможет восстановиться мышцам после занятий спортом. Однако эксперт подчеркивает, насиловать себя не надо: если вы совершенно не можете терпеть холодную воду, пользы она не принесет.

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Носить обувь без каблуков

Опасность обуви на высоченных шпильках давно известна — плоскостопие, артриты, артрозы, натоптыши. Но обувь совсем без каблука тоже вредна, потому что наши ноги не приспособлены к абсолютно плоской подошве. От усталости спасает небольшой каблучок — 1,5–3 сантиметра.

А пятисантиметровый каблук может улучшить вашу сексуальную жизнь. Это еще в 2008 году доказала итальянский уролог Мария Черутто. Она провела исследование и выяснила, что именно такие каблуки помогают мышцам таза сокращаться при ходьбе. В результате у женщин укреплялось тазовое дно. Это не только снижало риски недержания, но и приводило к более частым оргазмам.

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Пить таблетку, как только начинает болеть голова

Многие уверены, что терпеть головную боль нельзя, так что при малейших дискомфортных ощущениях хватаются за лекарства, благо, безрецептурные обезболивающие можно купить в любой аптеке.

Но таким образом люди сами загоняют себя в некий замкнутый круг и зависимость. Бесконтрольный и частый прием таких препаратов приводит к абузусному расстройству, состоянию, когда голова болит, потому что организм «требует» у вас привычную таблетку.

«Если человек принимает обезболивающие на протяжении полутора-двух недель, то голова уже болит именно от чрезмерного приема», — говорит врач общей практики, профессор медицинской школы Уорика Мартин Андервуд.

Врачи говорят: легкую головную боль лучше перетерпеть или попробовать снять нелекарственными методами: поесть, поспать, прогуляться, проветрить помещение. Это поможет не впасть в зависимость от лекарств.

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Спать на мягкой подушке

Безусловно, это самый удобный вариант, но эксперты говорят: если вы привыкли спать на животе, от подушки стоит отказаться. Как объясняют специалисты британского Фонда сна, в такой позе она создает дополнительную нагрузку на шею: голова неестественно выворачивается, и утром скованные мышцы напомнят о себе болезненными ощущениями.

А еще подушка может ускорить появление морщин: такую гипотезу выдвинули американские врачи. Они считают, что если вы спите на животе или на боку, то кожа лица с той стороны, которой вы прижимаетесь к подушке, сильнее «приминается», и это может спровоцировать появление глубоких заломов.

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Чесать, когда чешется

Да-да, мы прекрасно знаем, что расчесывать укусы, аллергические пятна и другие зудящие места — это вредно, но если начал, остановиться уже невозможно. А все потому, что расчесывание — и это научно доказанный факт — заставляет мозг выделять серотонин, который усиливает ощущение зуда.

Тем не менее дерматологи предупреждают: если вы постоянно расчесываете зудящие места, это может привести к усилению воспаления кожи, ухудшению состояния, возможному развитию инфекции и образованию рубцов. Поэтому, если чувствуете зуд, потерпите и не начинайте чесать это место, а лучше воспользуйтесь специальной мазью или гелем, примите антигистаминный препарат и лечите основную причину.

Автор текста:Ирина Себелева
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