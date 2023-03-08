Действует как приворот: психологи назвали способы влюбить в себя другого человека

Важная идея любви
По словам практикующего психолога онлайн-школы «Психодемия» Дианы Федюкович, в психологии есть много теорий и пониманий любви, но объединяет их во многом одна общая идея — идея взаимности и добровольности. Конечно, если речь идет о здоровых отношениях.
Специалист рассказала о трех теориях романтических отношений.
Практикующий психолог, преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», стажер лаборатории научных основ консультирования и психотерапии «Психодемии»
1. Отношения как система
Системная семейная терапия, работающая с семьями и парами, рассматривает романтические отношения как систему. Да, есть условный Человек 1 и Человек 2 — по отдельности они представляют себя самих. Однако, когда они вступают в отношения, они создают уже не просто союз двух людей, сложенных вместе, а новый «социальный организм».
То есть Петя и Маша, если не находятся в отношениях, представляют собой отдельного Петю и отдельную Машу — со своими правилами, привычками и нормами жизни. Однако, если они вступают в отношения и тем более начинают жить вместе, у них возникают новые совместные привычки, нормы и взгляды.
2. Отношения как разрушение проекций
Психоанализ и, в частности, аналитическая терапия Юнга (юнгианство) разделяет чувство любви и влюбленности через разрушение проекций. Когда мы влюбляемся в кого-то или только начинаем отношения, мы не видим настоящего человека за пеленой того, что нам в нем нравится.
К настоящей же любви мы приходим, когда узнаем другого по-настоящему и принимаем его со всеми недостатками. То же относится и к нам: мы должны открываться человеку, не бояться ошибаться и быть честными с партнером. И он тоже должен принять нас — так же, как и мы принимаем его.
3. Отношения как встреча
Современный экзистенциальный анализ говорит нам: даже когда нет взаимодействия, отношения появляются. Это не значит, что у нас могут быть отношения с любимым актером или прекрасной певицей. Это значит, что мы можем находиться с ними в отношениях — писать им личные сообщения, приглашать на встречу. А они, в свою очередь, могут нам не отвечать и игнорировать, что может быть сигналом «я не заинтересован(а)» или «у меня нет времени». Но такие отношения, естественно, не могут быть полноценными и считаться любовью.
По мнению экзистенциалистов, чтобы случилась Любовь, необходима Встреча. Это то явление, когда мы вступаем во взаимодействие. Причем это взаимодействие выглядит не как общение на тему погоды, а как искреннее и мотивированное общение между двумя людьми — когда мы узнаем друг друга и вновь принимаем своего партнера таким, какой он есть.
Любовь нечаянно нагрянет
Согласно многочисленным исследованиям ученых, любовь — это совокупность химических, биологических и психологических механизмов.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
- Прежде всего, любовь — это чувство, значит, есть факторы, которые его вызывают и пробуждают. Многие ученые утверждают, что за любовь отвечает наш мозг. Профессор Женевского университета Дэн Стерн говорит, что мозг с самого рождения ориентирован на отношения. А наша нервная система способна «связываться» с нервной системой другого человека так, что мы можем ощущать чувства других людей как свои, а они — также ощущать наши чувства, — говорит психолог Валерий Гут.
Такую реакцию, по словам эксперта, объясняют зеркальными нейронами. Их обнаружил невролог из Университета Джонса Хопкинса Вернон Маунткасл больше 60 лет назад у обезьян, а в начале 90-х итальянский нейробиолог Джакомо Ризолатти установил воздействие зеркальных нейронов на человека. Он доказал, что в мозге есть клетки, которые активизируются в момент нашего наблюдения за другим человеком и словно отзеркаливают его поведение в нашей голове. У нас возникает ощущение, как будто мы сами совершаем это действие.
- Так же и с чувствами. Когда мы видим улыбающегося нам человека, мы улыбаемся в ответ. Поэтому, если между людьми возникает симпатия, их взаимодействие друг с другом учащается, появляется сильная нейронная активность. Она постепенно вызывает то чувство между людьми, которое мы называем любовью, — поясняет Валерий Гут.
Психолог онлайн-платформы «Грань.РФ» Анастасия Корнеева напоминает еще об одном немаловажном факторе: чтобы влюбленность «случилась», до этого у человека должна сформироваться внутренняя готовность к ней.
- Настрой, определенная готовность, сформированная потребность. Иными словами, человек изначально сам по себе должен «дозреть». Этот процесс неосознанный, поэтому внешне кажется спонтанным. Но, если присмотреться и оценить контекст, становится виден внутренний путь к старту влюбленности. Это может быть сильная потребность в близости, назревшее желание перемен, жизненный кризис — причина есть всегда, просто она не так очевидна, — добавляет психолог.
Можно ли влюбить в себя другого человека?
По мнению Анастасии Корнеевой, целенаправленно и напрямую вызвать в другом человеке какое-либо чувство невозможно. И тут ключевое слово «напрямую».
- Дело в том, что другой человек — субъект, а не объект взаимодействия, и всегда остаются факторы, недоступные чужому влиянию. Поэтому психологи предостерегают, что любые ритуалы/привороты/пикап-формулы — манипулятивные попытки, которые лишь иногда и случайно могут приводить к желаемому результату. И то ненадолго. Поэтому первое, что стоит сделать, это признать: гарантированной схемы влюбить в себя нет и быть не может, ведь на другом конце живой человек со своими установками, восприятием, чувствами, — говорит Анастасия Корнеева.
Главная опасность «искусственной» влюбленности, по мнению эксперта, ее быстротечность. Как только пелена спадает, люди видят друг друга реальными. И вот, когда «дым рассеялся», друг перед другом снова два незнакомца, которые рискуют не так уж подойти друг другу.
- Малознакомый человек — всегда поле для проекций. Это такая защитная функция психики, когда мы приписываем другим людям какие-то свои фантазии, мысли и чувства. Увидеть за этим всем именно другого человека со своими особенностями — не просто и занимает время. А чувства слишком динамичны — это их природа. Поэтому старайтесь за период влюбленности максимально «быть собой», и тогда у вас появится шанс познакомиться и встретиться по-настоящему — и уже любить друг друга, — советует Анастасия Корнеева.
Валерий Гут также подчеркивает: пошаговой инструкции, как влюбить в себя другого человека, не существует. Все мы разные, со своим набором качеств, достоинств и недостатков.
- Здоровая, психологически зрелая личность не будет изощряться и искать способы, чтобы кому-то понравиться. Такой человек всегда сможет заинтересовать партнера и найти подход почти к любому человеку, — поясняет психолог.
Однако есть ряд изученных учеными правил и манер поведения, которые способны вызвать симпатию и пробудить чувства. Валерий Гут назвал 4 из них.
1. Создайте доверительную связь
Более 20 лет назад американский профессор психологии Артур Арон составил опросник из 36 вопросов. Он помогал незнакомым людям быстрее ощутить близость. Во время ответов на эти вопросы человек постепенно раскрывался и рассказывал о разных сферах своей жизни, порой преодолевая смущение и неловкость. К концу беседы казалось, что люди знают друг друга уже давно.
Человек — существо социальное, и коммуникация это важный процесс в отношениях и взаимодействии друг с другом. Поэтому расположить к себе партнера можно с помощью общения. 79% людей хотели бы первое свидание провести с честным и искренним человеком. Такие результаты получили ученые Гарвардской школы бизнеса. Чтобы расположить к себе, можно рассказать смешную историю или о какой-нибудь неловкой для себя ситуации, поделиться секретом или признаться в своих необычных привычках. Рассказывая о чем-то сокровенном, мы всегда становимся как будто ближе, возникает особая, доверительная связь.
2. Не забывайте про силу прикосновений и взгляда
Прикосновения — наш изначальный метод коммуникации с младенчества. Дети приобретают знания о самих себе и об окружающем их мире, проводя «тактильные исследования». Для многих людей физическое прикосновение остается основным языком любви.
Таким же, как и взгляд. Чем дольше мы смотрим в глаза своему партнеру, тем больше ему нравимся. Гарвардский психолог Зак Рубин выяснил, что люди в паре смотрят в глаза друг другу примерно в 2 раза чаще и дольше, чем знакомые. Поэтому со взгляда может пробудиться большое чувство. Если вы будете смотреть на другого человека долго и часто, вы сможете таким образом обмануть его мозг. Он соотнесет этот взгляд с «влюбленным взглядом» и просигнализирует человеку о том, что вот они — чувства, романтика. Нервная система, в свою очередь, будет вырабатывать гормон фенилэтиламин, который и вызовет ощущение «бабочек в животе».
3. Большее притягивает меньшее
Каждый из нас стремится к духовному и личностному росту, поэтому человеку свойственно тянуться к сильным и харизматичным личностям. Их многогранность и масштаб притягивают как магнит. С таким человеком всегда есть о чем поговорить, с ним даже молчать интересно. Человек, который максимально реализует себя, как правило, невероятно харизматичен. Он излучает сильнейшую энергию, проявляет заботу о других, готов любить кого-то не в ущерб себе.
4. «Включайте» динамическую красоту
Наука доказала, что, помимо физической привлекательности, нас интересует то, что спрятано внутри. И если что-то не совпадает, мы сразу теряем стимул. Динамическая привлекательность — набор определенных качеств, которые связаны со стилем жизни и мировоззрением, с установками, ценностями, пространственной близостью.
Чтобы покорить чье-то сердце, нужно стараться чаще попадаться ему на глаза. По эволюционным законам так объект нашего внимания быстрее привыкнет к нам и начнет воспринимать как интересного и безопасного человека. Австро-американский психолог, автор теории баланса Хайдер считает, что мы симпатизируем тем, кто симпатизирует нам. Поэтому на бессознательном уровне мужчину заинтересует та женщина, которая придерживается схожего с ним образа жизни, часто попадается ему на глаза и разделяет его мнения по многим важным вопросам. Позже даже самая незначительная причина подтолкнет человека к тому, что эта симпатия перекочует и в сознание тоже.
- Как писал бывший специальный агент ФБР, профессор психологии Джек Шафер в своей книге «Включаем обаяние по методике спецслужб», «люди тянутся к тем, кто делает их счастливыми, и избегают тех, кто доставляет им неприятности и причиняет боль». В какой-то степени «искусственная» влюбленность может показаться некой ловушкой. Однако все эти качества направлены на усиление и совершенствование личности, поэтому вряд ли их можно назвать ловушками любви. Стремясь влюбить в себя свой идеал, мы делаем лучше себя — это одна из сильных сторон любви, — заключает Валерий Гут.
Что делать, если я люблю, а меня — нет
Психолог Диана Федюкович советует в этой ситуации пробовать проявлять инициативу в общении и говорить о своей симпатии открыто.
Задумайтесь, какие у вас отношения с этим человеком? Знакомы ли вы с ним близко или нет? Можете ли вы сблизиться, если не знакомы близко? Если ответ «мы почти не знакомы», можно проявить инициативу и попробовать пригласить на кофе, прогуляться или попробовать разговориться. Проявить интерес к личности человека, к его интересам и хобби. Обращайте внимание, спрашивает ли вас человек о ваших интересах в ответ, — это может быть потенциальным сигналом о взаимном интересе. Однако не бегите впереди поезда — это может быть и вежливостью.
Если вы проявили знаки внимания и не получили ответа, можно сказать напрямую: «Ты мне нравишься, мне бы хотелось с тобой общаться больше в романтическом контексте. А что ты думаешь?» Да, это невероятно сложно и страшно. Но лучше сразу узнать, в чем дело, чем ждать месяцы и годы, верно?
Если вы получили ответ «Прости, но у меня есть молодой человек (девушка)» или «Прости, но я не заинтересован(а)», нормально грустить и переживать. Ненормально в такой ситуации пытаться давить и настаивать — человека может обидеть или отпугнуть ваше поведение, и вы можете потерять не только потенциального партнера, но и друга.
- Когда мы любим, важно помнить избитую, но верную мысль «насильно мил не будешь». Если мы вкладываем силы в другого человека, проявляем инициативу, говорим о своей симпатии или показываем ее, а в ответ не получаем ничего, мы тратим свое время. Естественно, это не значит, что человек в ответ на нашу симпатию обязательно должен нам отвечать подарками, деньгами, носить нас на руках или отдавать себя полностью. И естественно, без исключений никуда, но тенденция такова. Если вы любите человека, но вас не любят и это длится уже долгое время, в ответ нормально грустить, обижаться и более того — приостанавливать отношения. Но ненормально любить годами и ждать позитивных перемен, — заверяет Диана Федюкович.