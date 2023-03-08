Действует как приворот: психологи назвали способы влюбить в себя другого человека

1. Отношения как система

Системная семейная терапия, работающая с семьями и парами, рассматривает романтические отношения как систему. Да, есть условный Человек 1 и Человек 2 — по отдельности они представляют себя самих. Однако, когда они вступают в отношения, они создают уже не просто союз двух людей, сложенных вместе, а новый «социальный организм».

То есть Петя и Маша, если не находятся в отношениях, представляют собой отдельного Петю и отдельную Машу — со своими правилами, привычками и нормами жизни. Однако, если они вступают в отношения и тем более начинают жить вместе, у них возникают новые совместные привычки, нормы и взгляды.

2. Отношения как разрушение проекций

Психоанализ и, в частности, аналитическая терапия Юнга (юнгианство) разделяет чувство любви и влюбленности через разрушение проекций. Когда мы влюбляемся в кого-то или только начинаем отношения, мы не видим настоящего человека за пеленой того, что нам в нем нравится.

К настоящей же любви мы приходим, когда узнаем другого по-настоящему и принимаем его со всеми недостатками. То же относится и к нам: мы должны открываться человеку, не бояться ошибаться и быть честными с партнером. И он тоже должен принять нас — так же, как и мы принимаем его.

3. Отношения как встреча

Современный экзистенциальный анализ говорит нам: даже когда нет взаимодействия, отношения появляются. Это не значит, что у нас могут быть отношения с любимым актером или прекрасной певицей. Это значит, что мы можем находиться с ними в отношениях — писать им личные сообщения, приглашать на встречу. А они, в свою очередь, могут нам не отвечать и игнорировать, что может быть сигналом «я не заинтересован(а)» или «у меня нет времени». Но такие отношения, естественно, не могут быть полноценными и считаться любовью.