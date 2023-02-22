Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним: психологи назвали 7 важных правил

1. Тщательно подбирайте свой образ

Каждый третий мужчина на первом свидании обращает внимание на стиль в одежде и опрятность собеседницы. Предпочтение лучше отдать романтичному и легкому образу. Конечно, по правилу Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Однако надеть красивую, но неудобную одежду намного хуже, чем выбрать простой, зато комфортный образ. На свидании нужны уверенность и спокойствие. А потому ничто не должно отвлекать и заставлять нервничать. Иначе собеседник решит, что вы чувствуете себя неуютно в его компании. Люди хорошо считывают настроение друг друга.

2. Покажите умеренную заинтересованность

Не стоит говорить только о себе, рассказывая все в мельчайших подробностях. Человеку сложно воспринимать большой объем информации, тем более от малознакомого собеседника. Возможность говорить должна быть у каждого. Человеку важно, когда его внимательно слушают, — дать такую возможность собеседнику будет правильным. Интересные вопросы и умение слышать ответы — это партнер обязательно оценит.

Но вот осыпать комплиментами и смотреть на человека как на принца — излишне. Такое поведение оттолкнет, потому что собеседник увидит в этом не заинтересованность, а надежду на последний шанс выйти замуж. О такой перспективе на первом свидании не думает практически ни один мужчина.

3. Будьте собой

Желание понравиться может привести к обману и жеманству: женщина начинает приукрашать факты, может заказать только легкий салатик, в то время как любит мясо. Мужчина в такие моменты начинает нервничать, потому что не понимает, как себя вести. Только искренность и открытая улыбка создадут атмосферу доверия и прекрасное настроение.

4. Говорите о том, что раскроет личность

Не стоит рассказывать о финансовых проблемах — мужчина решит, что вы пришли, чтобы в будущем попытаться решить их за его счет. Рассказывать о бывшем партнере или о своих подругах тоже не рекомендуется — на первом свидании собеседнику интересна только новая знакомая. Отвлекаться на фотографии в смартфоне, на красоток за соседним столиком, говорить о детях или родственниках — все это никак не раскрывает личность, а лишь создает ненужный шум, который мешает сложить впечатление. В итоге мужчина не понимает, какой вы на самом деле человек, а разбираться и идти ради этого на второе свидание он не захочет.

Сферы интересов и увлечений, питомцы, путешествия, вкусовые предпочтения — самые безопасные темы для обсуждения на первом свидании. Можно найти что-то общее и обсудить интересный опыт.