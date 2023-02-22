Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним: психологи назвали 7 важных правил

Приходя на встречу, каждый старается произвести впечатление. И это нормально. Ведь мы и сами присматриваемся — подходит нам другой человек или нет. А потому тоже хотим доказать, что достойны внимания.
По словам психолога Валерия Гута, стоит помнить, что первая встреча всегда подразумевает легкость, интригу и возможность провести время с интересным человеком. Поэтому, как говорит специалист, не стоит устраивать своему визави анкетирование, задавать вопросы чересчур личного характера, да и самой быть чрезмерно откровенной. Высказывание требований тоже будет лишним.
Психолог перечислил 5 правил первого свидания, которые помогут заинтересовать партнера, а не отпугнуть его.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
1. Тщательно подбирайте свой образ
Каждый третий мужчина на первом свидании обращает внимание на стиль в одежде и опрятность собеседницы. Предпочтение лучше отдать романтичному и легкому образу. Конечно, по правилу Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Однако надеть красивую, но неудобную одежду намного хуже, чем выбрать простой, зато комфортный образ. На свидании нужны уверенность и спокойствие. А потому ничто не должно отвлекать и заставлять нервничать. Иначе собеседник решит, что вы чувствуете себя неуютно в его компании. Люди хорошо считывают настроение друг друга.
2. Покажите умеренную заинтересованность
Не стоит говорить только о себе, рассказывая все в мельчайших подробностях. Человеку сложно воспринимать большой объем информации, тем более от малознакомого собеседника. Возможность говорить должна быть у каждого. Человеку важно, когда его внимательно слушают, — дать такую возможность собеседнику будет правильным. Интересные вопросы и умение слышать ответы — это партнер обязательно оценит.
Но вот осыпать комплиментами и смотреть на человека как на принца — излишне. Такое поведение оттолкнет, потому что собеседник увидит в этом не заинтересованность, а надежду на последний шанс выйти замуж. О такой перспективе на первом свидании не думает практически ни один мужчина.
3. Будьте собой
Желание понравиться может привести к обману и жеманству: женщина начинает приукрашать факты, может заказать только легкий салатик, в то время как любит мясо. Мужчина в такие моменты начинает нервничать, потому что не понимает, как себя вести. Только искренность и открытая улыбка создадут атмосферу доверия и прекрасное настроение.
4. Говорите о том, что раскроет личность
Не стоит рассказывать о финансовых проблемах — мужчина решит, что вы пришли, чтобы в будущем попытаться решить их за его счет. Рассказывать о бывшем партнере или о своих подругах тоже не рекомендуется — на первом свидании собеседнику интересна только новая знакомая. Отвлекаться на фотографии в смартфоне, на красоток за соседним столиком, говорить о детях или родственниках — все это никак не раскрывает личность, а лишь создает ненужный шум, который мешает сложить впечатление. В итоге мужчина не понимает, какой вы на самом деле человек, а разбираться и идти ради этого на второе свидание он не захочет.
Сферы интересов и увлечений, питомцы, путешествия, вкусовые предпочтения — самые безопасные темы для обсуждения на первом свидании. Можно найти что-то общее и обсудить интересный опыт.
5. Наблюдайте и смотрите
Лучше всего на первое свидание идти без завышенных ожиданий и вести себя в соответствии с обстановкой, которая сложится по мере знакомства. Задача — не только себя показать, но и присмотреться, оценить качества партнера, чтобы не бросаться в омут с головой. Не повредит и естественная настороженность.
- Первое свидание — это своего рода тест. И помочь в этом может то, что неизменно приносит успех, — уверенность в себе, — напомнил Валерий Гут.
По словам клинического психолога Вячеслава Москвина, важно всегда помнить про главную цель свиданий и поиска партнера — найти человека, который будет принимать настоящую вас и с которым вам самой будет комфортно и интересно.
Клинический психолог, нейропсихолог, психотерапевт
- Быть собой — самый главный принцип для здоровых отношений. Это когда девушка не подстраивается под ожидания партнера, а исходя из собственного понимания себя выстраивает свое поведение, — объясняет специалист.
Психолог добавил еще 2 правила, которые могут пригодиться на первом свидании.
6. Будьте честны
Все немного устали от идеальной картинки. И если вы уверенно и без стыда расскажете о некоторых ваших фактах, это точно заинтересует вашего партнера. Такие люди интересны. Только уверенные в себе люди могут говорить о своих слабостях.
7. Уделяйте больше внимания рассказу о будущем, чем о прошлом
Опишите ваши планы на год, что вы хотите попробовать следующим летом, как собираетесь провести ближайший уик-энд.
А вот чего категорически не стоит делать на первом свидании, по мнению Вячеслава Москвина, так это
подстраиваться под партнера;
играть в холодность, пытаясь подсадить партнера на эмоциональный крючок;
строить глобальные ожидания.
О неудачном свидании и трех условиях, без которых можно не рассчитывать на продолжение отношений, читайте ЗДЕСЬ.