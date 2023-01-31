Кофе — один из самых спорных напитков с точки зрения врачей и диетологов. Очень уж много у него как и положительных, так и отрицательных свойств.

Так что же все-таки делать: отказаться от кофе навсегда или, наоборот, пить его почаще? Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучшим решением будет прийти к умеренности — если, конечно, у вас нет противопоказаний к кофе . Совсем перестать пить этот напиток стоит, если ваш организм плохо на него реагирует — например, если каждый раз после появляются изжога, учащенное сердцебиение и бессонница.

Но что будет, если попробовать месяц совсем не пить кофе? Диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос объяснили, что произойдет с вашим организмом.