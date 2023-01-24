«Щетки и пасты достаточно для домашнего ухода за зубами»

Щетка и паста — основные средства и предметы гигиены полости рта. Но только их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней десен. Даже современные щетки, в том числе и электрические, не способны проникнуть в труднодоступные места — например между зубами, а как раз здесь скапливается налет, который постепенно превращается в камень.

Проверить просто: воспользуйтесь таблетками или растворами для окрашивания налета. Многих результат очень удивляет.