С самого детства мы слышим о том, как важно чистить зубы дважды в день. И, действительно, нечищенные зубы могут обернуться не только кариесом, но и, например, проблемами с почками и инсультом.
А вот с вопросом о том, когда лучше чистить зубы, все не так однозначно. Люди спорят: лучше делать это до завтрака или после еды? Ответ на этот вопрос может вас удивить.
Действительно, с вечерней чисткой зубов все более-менее понятно. Чистить зубы нужно после последнего приема пищи — сразу после ужина или уже перед сном. Главное правило — не есть и не пить ничего, кроме воды, после этого. А что же делать утром?
Исследование, проведенное Medicover Stomatologia, выявило: до 78,8 % стоматологов чистят зубы после завтрака, 12,2 % делают это перед завтраком, и еще 10 % — и до, и после.
Как объясняют сами врачи, чистить зубы нужно после еды, ведь именно так мы удаляем частички еды, которые в противном случае могут стать питательной средой для кариозных бактерий. Кроме того, чистка зубов после завтрака помогает нейтрализовать кислотную реакцию.
Однако есть один важный нюанс: если вы любите есть на завтрак кислые фрукты или баловать себя соком, то тогда зубы лучше почистить до еды. Фтор из зубной пасты делает нашу эмаль более устойчивой к кислотам. Так что зубная паста может подготовить зубы к фруктам. А вот чистить зубы после того, как вы съели, например, апельсин, не стоит — эмаль в этот момент особенно чувствительна, чистка может навредить.
А что насчет того, чем именно чистить зубы? Нужно ли раскошеливаться на электрическую зубную щетку? Тут мнения специалистов разделились. 48,8 % стоматологов используют самую обычную щетку, электрические модели предпочитают 46 %. Любители прогресса чаще использовали звуковые модели — 29 %, магнитные — 17 %. Причем среди участников опроса не нашлось врача, который использовал бы зубную щетку с жесткой щетиной.
Как отмечает стоматолог Агнешка Юшкевич, удаление зубного налета — не единственная задача любой зубной щетки. Она также должна нейтрализовать кислотную среду в ротовой полости, доставить фтор на эмаль и снизить число кариозных бактерий. Для этого и нужна зубная паста, которую мы распределяем щеткой, пишет издание