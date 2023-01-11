Действительно, с вечерней чисткой зубов все более-менее понятно. Чистить зубы нужно после последнего приема пищи — сразу после ужина или уже перед сном. Главное правило — не есть и не пить ничего, кроме воды, после этого. А что же делать утром?

Исследование, проведенное Medicover Stomatologia, выявило: до 78,8 % стоматологов чистят зубы после завтрака, 12,2 % делают это перед завтраком, и еще 10 % — и до, и после.

Как объясняют сами врачи, чистить зубы нужно после еды, ведь именно так мы удаляем частички еды, которые в противном случае могут стать питательной средой для кариозных бактерий. Кроме того, чистка зубов после завтрака помогает нейтрализовать кислотную реакцию.

Однако есть один важный нюанс: если вы любите есть на завтрак кислые фрукты или баловать себя соком, то тогда зубы лучше почистить до еды. Фтор из зубной пасты делает нашу эмаль более устойчивой к кислотам. Так что зубная паста может подготовить зубы к фруктам. А вот чистить зубы после того, как вы съели, например, апельсин, не стоит — эмаль в этот момент особенно чувствительна, чистка может навредить.