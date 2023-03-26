Стресс влияет на людей по-разному. Например, кто-то от нервов стремительно теряет вес и даже не вспоминает о еде, а кто-то, наоборот, всеми силами заедает эмоции и никак не может побороть голод.
Разберемся, почему так происходит и какие есть способы все-таки сохранить баланс и питаться без крайностей даже в очень нервные дни.
Почему мы заедаем стресс
Когда человек испытывает сильный стресс, в его теле вырабатывается адреналин. Этот гормон способен немного притупить аппетит: тело человека получает сигнал об опасности, и ему уже просто не до еды. Однако стресс продолжительный провоцирует выброс уже другого гормона — кортизола. Кортизол посылает в мозг сигнал о мобилизации и побуждает срочно пополнить запас энергии. Именно поэтому, когда мы нервничаем, нам зачастую хочется поесть — причем желательно чего-нибудь жирного или сладкого.
Зачастую привычка заедать стресс формируется еще в детстве, особенно если взрослые использовали угощение как награду или средство утешения.
Когда стресс заставляет худеть
Сильный стресс может со временем стать причиной развития депрессивных состояний. Человек в депрессии нередко чувствует себя постоянно усталым, он теряет интерес даже к вещам, которые раньше приносили удовольствие. Даже для того, чтобы просто встать с кровати, приходится прикладывать дополнительные усилия. Поэтому некоторые страдающие от депрессии люди отказываются от еды. И попадают таким образом в замкнутый круг: дефицит питательных веществ делает человека еще более усталым и лишенным энергии.
Кроме того, депрессия имеет и свои гормональные эффекты. Подавленное состояние мешает выработке гормона голода грелина.
Также депрессия может влиять на области мозга, ответственные за аппетит — и человек просто перестает замечать, что ему нужно поесть.
Золотая середина
Интересно, что большинство все же склонны переедать на фоне стресса. Британские ученые посчитали, что соотношение таких людей в обществе составляет примерно 2 к 1. Впрочем, они же выяснили, что располневший на фоне стресса человек может вновь вернуться в форму, когда восстановит душевное равновесие, поясняют
Увы, невозможно жить вообще без тревог и переживаний. Если вы заметили, что под воздействием эмоций стали питаться не так, как обычно, или у вас диагностировали депрессию, можно составить здоровое меню и четкое расписание приемов пищи. Тогда вы сможете сохранить баланс: не голодать и есть достаточно, но и не переедать.