Стресс влияет на людей по-разному. Например, кто-то от нервов стремительно теряет вес и даже не вспоминает о еде, а кто-то, наоборот, всеми силами заедает эмоции и никак не может побороть голод.

Разберемся, почему так происходит и какие есть способы все-таки сохранить баланс и питаться без крайностей даже в очень нервные дни.