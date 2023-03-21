Из советского прошлого осталось только название: чем отличается маргарин от сливочного масла

Как говорят специалисты Роскачества, ни сливочное масло, ни маргарин сейчас нельзя однозначно назвать полезным или вредным. Главное правило, которым лучше всегда руководствоваться, — во всем нужна мера, а рацион должен быть разнообразным.

«Маргарина как такового уже не существует»

Современный маргарин и тот, что был раньше, по словам экспертов, — две большие разницы.