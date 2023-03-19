Диетолог Царькова назвала 3 блюда, которые надо есть весной, чтобы похудеть к лету

Весной многие ставят себе цель — похудеть к лету. Это вполне естественно желание: зимой мы часто набираем парочку лишних килограммов. Во всем виноваты холода, отсутствие солнца (аппетит усиливается), на улице находиться не так приятно, поэтому двигательной активности становится меньше — мы сидим дома в тепле.

Вернуться к прежнему весу и даже похудеть возможно, уверенна диетолог Инесса Царькова. Главное — учитывать несколько простых правил.