Диетолог Царькова назвала 3 блюда, которые надо есть весной, чтобы похудеть к лету

Весной многие ставят себе цель — похудеть к лету. Это вполне естественно желание: зимой мы часто набираем парочку лишних килограммов. Во всем виноваты холода, отсутствие солнца (аппетит усиливается), на улице находиться не так приятно, поэтому двигательной активности становится меньше — мы сидим дома в тепле.
Вернуться к прежнему весу и даже похудеть возможно, уверенна диетолог Инесса Царькова. Главное — учитывать несколько простых правил.
Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России
Так, по мнению эксперта, перед каждый приемом пищи нужно выпивать стакан теплой воды. Это поможет разогнать метаболизм, а также съесть гораздо меньше. Особое внимание также надо уделить трем блюдам.
- Первое обязательное блюдо, которое стоит включить в меню — это салат из сырых овощей и зелени. Например, морковь, капуста и свекла с любой зеленью, заправленные лимонным соком и без соли, —
Второе обязательное блюдо — это запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с добавлением молотой корицы или четверти спелого банана либо зеленого яблока. Такую льняную кашу нужно есть по одной порции каждый день.
И, наконец, третье блюдо, которое обязательно нужно добавить в меню — цельнозерновой гарнир. Это может быть бурый рис, зеленая гречка, пшено, киноа или бобовые.
- Лучше, если они будут в пророщенном виде. В это блюдо нужно добавлять правильные жиры: масло ГХИ, семена тыквы, подсолнечника, любые орехи. Такие блюда можно делать сладкими, добавляя ягоды или фрукты (не более 10% от веса) и/или натуральный мед. Или несладкими — с добавлением чеснока, специй, рубленной зелени, томатов, — заключила эксперт.
Кстати
Если вы решите усердно заниматься спортом в зале перед летним сезоном, то можно лишь набрать килограммы. Почему так?
Одна из причин: у вас восстанавливаются мышцы.
— Во время тренировки происходят микроразрывы мышц, задерживается жидкость, и вы можете чувствовать себя более отекшим, «залитым», «заплывшим». Это нормально и со временем пройдет, — рассказывала диетолог Альбина Комиссарова.
Почему еще после тренировок может происходить набор веса, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вы похудели, но вес все равно вернулся
Многие люди годами повторяют один и тот же цикл: решают похудеть, сбрасывают чуть-чуть, потом плюют на все — и набирают сброшенные килограммы обратно, да еще и с солидным привесом.
Почему вы можете годами безуспешно пытаться прийти к фигуре мечты? Врач-диетолог перечислила несколько самых распространенных причин такого сценария.