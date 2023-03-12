10 главных причин, почему не получается похудеть и удержать вес

Многие люди годами повторяют один и тот же цикл: решают похудеть, сбрасывают чуть-чуть, потом плюют на все — и набирают сброшенные килограммы обратно, да еще и с солидным привесом.
Почему вы можете годами безуспешно пытаться прийти к фигуре мечты? В
Одна из распространенных проблем всех худеющих — банальное отсутствие мотивации. Если вы решили сбросить вес, в первую очередь вам нужно понять, зачем это делать.
Кроме того, многим людям мешают прийти к цели отсутствие поддержки от друзей и родных и полное отсутствие знаний о том, как работает организм. Нелегко справляться с проблемой в одиночку и совсем невозможно худеть, если не знаешь как.
А иногда случается, что человек и матчасть хорошо знает, и окружающие его поддерживают, и мотивация есть — но похудеть все равно не выходит. Возможно, тогда причина в хронических болезнях. В некоторых случаях достаточно просто вылечить ЖКТ или поправить гормональный баланс — и тогда вес сам пойдет вниз.
Еще одно препятствие на пути к фигуре мечты — страх неудачи. Если вы уже 100 раз попробовали и не вышло, может быть очень непросто попробовать снова.
Также похудеть часто не выходит из-за отсутствия времени на себя. Нужно приучить себя грамотно распределять время и выкраивать хотя бы 10-15 минут на простую зарядку.
Скинуть лишние килограммы может быть очень непросто, если вы ведете слишком малоподвижный образ жизни. А еще многие банально не понимают, как и когда начать процесс похудения. Кажется, что сейчас не самый подходящий для этого момент: то праздники, то отпуск, то стресс заесть надо…
Очень серьезная причина, по которой не получается похудеть, — расстройства пищевого поведения и пищевая зависимость. Как понять, что у вас действительно РПП и нужно решать проблему вместе с психотерапевтом, узнайте ЗДЕСЬ.
Наконец, нередко не могут похудеть из-за внутреннего протеста. Так бывает, если саму по себе идею скинуть лишний вес вам кто-то навязал.