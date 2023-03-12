10 главных причин, почему не получается похудеть и удержать вес

Еще одно препятствие на пути к фигуре мечты — страх неудачи. Если вы уже 100 раз попробовали и не вышло, может быть очень непросто попробовать снова.

Также похудеть часто не выходит из-за отсутствия времени на себя. Нужно приучить себя грамотно распределять время и выкраивать хотя бы 10-15 минут на простую зарядку.

Скинуть лишние килограммы может быть очень непросто, если вы ведете слишком малоподвижный образ жизни. А еще многие банально не понимают, как и когда начать процесс похудения. Кажется, что сейчас не самый подходящий для этого момент: то праздники, то отпуск, то стресс заесть надо…

Очень серьезная причина, по которой не получается похудеть, — расстройства пищевого поведения и пищевая зависимость. Как понять, что у вас действительно РПП и нужно решать проблему вместе с психотерапевтом, узнайте ЗДЕСЬ.

Наконец, нередко не могут похудеть из-за внутреннего протеста. Так бывает, если саму по себе идею скинуть лишний вес вам кто-то навязал.