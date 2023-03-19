Как понять, что отношения рушатся по вашей вине: психолог назвал 3 красноречивых признака

Когда в отношениях наступает разлад, то партнеры обычно выбирают два пути: либо сразу расстаются, чтобы не тратить нервы и время друг друга, либо пытаются всяческими способами сохранить союз.
В попытках сохранить отношения, осознанные партнеры обычно выбирают семейную терапию.
- Обычно на сеансах я слышу, что партнера раздражает, что его избранник не отвечает на звонки и смс, а это очень злит. Или же что все идет своим чередом, только вот который год серьезностью в отношениях даже и не пахнет: нет ни попытки съехаться, ни тем более предложения руки и сердца. Или же человек может переживать, что избранник все еще испытывает чувства к своему бывшему партнеру, — делится опытом психолог.
Однако часто люди не задумываются, что сами становятся причиной разногласий, провоцируя новые конфликты в отношениях.
Как понять, что вы можете постоянно неосознанно подливать масла в огонь? Психолог назвал 3 явных признака.
Вы постоянно идеализируете партнера
Этим часто любят заниматься женщины: нафантазировать себе такого мужчину, которого они хотят, а потом подгонять реального человека под этот шаблон. Чтобы мечты стали реальностью, начинается идеализация: избранника «награждают» всеми качествами, которые хотели бы в нем видеть. Но потом оказывается, что живой человек и фантазия — это две совершенно разные вещи. В результате розовые очки слетают, остается серая реальность.
- Вы рискуете наполнить другого человека чувством превосходства, ведь он для вас — тот самый принц, только ведет он себя совсем не по-королевски. Это может не только сделать вас менее привлекательным в его глазах, но и заставить избранника проявлять чрезмерную осторожность, —
Вы начали отношения, не закончив в голове предыдущие
Есть такие люди, которые совершенно не выносят даже мысли о том, что они могут быть без пары. Расставшись с одним человеком, отчаявшийся прыгает в другие отношения, руководствуясь тем, что «так уж точно лучше, чем одному».
В итоге вы как будто тащите всех своих бывших в новые отношения — человек уже другой, а сравниваете и осуждаете вы его также, как и своего прошлого партнера. Все это сразу портит любую романтику, чувства мгновенно охладевают, хочется поскорее избавиться от порции новых упреков и скандалов.
Запомните: любое расставание надо прожить. Выпустить все эмоции, осознать причины, немного побыть одному, чтобы перезагрузиться и впустить в свою жизнь новую любовь.
Вы постоянно принимаете решения за партнера
Здесь можно говорить как и о том, что вы всегда делаете так, как нужно только вам, так о том, что вы определили статус ваших отношений самостоятельно.
Например: все только начинается, один партнер настроен на свидания, долгие прогулки и романтику, второй же хочет какого-то официального статуса отношений, совместных походов в магазин и так далее.
Не торопите события. Пусть все идет своим чередом — если человеку с вами легко и интересно, то это точно перерастет во что-то серьезное. Если нет, то вам об это скажут прямо, гадать и мучить сложными разговорами точно не придется.