Как понять, что отношения рушатся по вашей вине: психолог назвал 3 красноречивых признака

Однако часто люди не задумываются, что сами становятся причиной разногласий, провоцируя новые конфликты в отношениях.

Как понять, что вы можете постоянно неосознанно подливать масла в огонь? Психолог назвал 3 явных признака.

Вы постоянно идеализируете партнера

Этим часто любят заниматься женщины: нафантазировать себе такого мужчину, которого они хотят, а потом подгонять реального человека под этот шаблон. Чтобы мечты стали реальностью, начинается идеализация: избранника «награждают» всеми качествами, которые хотели бы в нем видеть. Но потом оказывается, что живой человек и фантазия — это две совершенно разные вещи. В результате розовые очки слетают, остается серая реальность.