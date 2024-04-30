Психолог Гринвальд назвала качества, которые есть только у успешных руководителей

Развитие кругозора и гибкости. Наблюдайте за успешными руководителями. До того как просить совета, продумайте сами варианты решения. Изучайте литературу по управлению командами, посещайте профессиональные и управленческие конференции.

Фокусируйтесь на результатах. Научитесь ставить задачи сотрудникам в категориях результата — не то, как задачу нужно сделать, а что должно быть на выходе . Аналогично оценивайте свою работу: не то, сколько действий за месяц вы совершили, а то, как это повлияло на показатели. Если KPI нет, сами продумайте критерии измерения успешности своей работы.

Ориентация на результаты связана с умением расставлять приоритеты. Задач всегда больше, чем рабочих часов. Умение среди всего потока задач выделить ключевые и влияющие на долгосрочные результаты — ценный навык.

Качество коммуникации. Мыслите категорией «критикуешь — предлагай», когда даете обратную связь сотруднику. Научитесь замечать плюсы в работе сотрудника и зоны развития (то, что в следующий раз при выполнении подобных задач важно учесть). Научитесь спрашивать: «Как бы в другой раз сделал ты? Какие ты сам видишь варианты?» Это повысит уважение команды и открытость сотрудников.