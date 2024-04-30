Психолог Гринвальд назвала качества, которые есть только у успешных руководителей

Что нужно делать, чтобы стать хорошим начальником? Психологи советуют переформулировать вопрос так: «Как надо думать, чтобы стать успешным руководителем»? Ведь наши мысли порождают действия.
Психологи рассказали «Доктору Питеру», какими качествами обладают настоящие лидеры, создающие успешные команды, и как эти навыки развить.
магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант
Феномен дальнозоркости
Профессор Гарвардского университета Эдвард Бэнфилд на протяжении всей карьеры, а это около 50 лет, задавался вопросом, что можно считать самым важным фактором, способным прогнозировать успех. И нашел ответ. По его мнению, это феномен «дальнозоркости». Под этим термином он имел в виду способность осмысливать будущее с позиции настоящего.
Можно выделить 10 качеств, свойственных успешным людям:
Долгосрочное мышление.
Умение прогнозировать.
Стратегическое мышление.
Трудолюбие и усердность.
Умение расставлять приоритеты.
Целеполагание.
Способность балансировать между импровизацией и планированием.
Понимание и конкретизация своих желаний.
Способность сотрудничать.
Умение делать выбор.
Успешные люди рассчитывают на себя, а не полагаются на удачу.
Особенности, которые есть у талантливых начальников
Успех напрямую связан с потенциалом и возможностью его реализовать у каждого отдельно взятого человека. Можно выделить отличительные особенности, которые характерны большинству успешных руководителей и бизнесменов:
правильные привычки, здоровые установки, позитивное мышление;
умение поддерживать отношения и завязывать новые знакомства;
высокая внутренняя организованность, уважительное отношение к времени;
мотивированность, решительность, умение брать паузу, но не сдаваться.
Для того чтобы стать успешным, необходимо развить позитивные паттерны поведения и мышления, лидерские качества, правильные установки, а еще — здоровые привычки.
практикующий психолог, арт-терапевт
Как развивать эмоциональный интеллект
Главные признаки успешного руководителя в современном мире — это эмоциональный интеллект и гибкость. Всем знакомо понятие коэффициента интеллекта — IQ, и его значимость в достижении профессиональных успехов очевидна. Но все достижения логики легко перечеркиваются бурей человеческих эмоций. Поэтому эмоциями важно учиться управлять и развивать эмоциональный интеллект (EQ).
В отличие от коэффициента IQ, который незначительно меняется с возрастом и фиксируется по достижении возраста 25 лет, эмоциональный интеллект продолжает совершенствоваться и развиваться в течение жизни.
Для развития эмоционального интеллекта важно учиться выражать эмоции и справляться с ними. Для начала необходимо фиксировать в течение дня, какие события какие эмоции вызывали. Этот навык способствует пониманию чувств других людей и позволяет рассчитывать на правильную обратную реакцию.
Эмоционально компетентный руководитель вовсе не обязательно создает в коллективе атмосферу любви и радости. Его, скорее, отличает умение использовать свой поведенческий и эмоциональный репертуар осознанно — повысить голос или похлопать по плечу, когда это необходимо, четко осознавая, зачем и для каких целей.
корпоративный психолог, игропрактик, эксперт международного онлайн-института психологии Smart
Как стать мощным лидером: 5 шагов
Развитие кругозора и гибкости. Наблюдайте за успешными руководителями. До того как просить совета, продумайте сами варианты решения. Изучайте литературу по управлению командами, посещайте профессиональные и управленческие конференции.
Фокусируйтесь на результатах. Научитесь ставить задачи сотрудникам в категориях результата — не то, как задачу нужно сделать, а что должно быть на выходе. Аналогично оценивайте свою работу: не то, сколько действий за месяц вы совершили, а то, как это повлияло на показатели. Если KPI нет, сами продумайте критерии измерения успешности своей работы.
Ориентация на результаты связана с умением расставлять приоритеты. Задач всегда больше, чем рабочих часов. Умение среди всего потока задач выделить ключевые и влияющие на долгосрочные результаты — ценный навык.
Качество коммуникации. Мыслите категорией «критикуешь — предлагай», когда даете обратную связь сотруднику. Научитесь замечать плюсы в работе сотрудника и зоны развития (то, что в следующий раз при выполнении подобных задач важно учесть). Научитесь спрашивать: «Как бы в другой раз сделал ты? Какие ты сам видишь варианты?» Это повысит уважение команды и открытость сотрудников.
Умение доверять команде. Здесь заложено два умения: оценивать потенциал человека и уметь делегировать задачи. Зачастую руководителями становятся бывшие лучшие сотрудники отдела. Став управленцем, они критичны к сотрудникам и понимают, что многие задачи сделали бы лучше. И… начинают закрывать собой дыры. Это не системный подход. При масштабировании планов и задач он обречен на провал. Поэтому, каким бы «жарким» ни был период на работе, научитесь делегировать задачу тому сотруднику, для которого эта задача может быть немного «на вырост». Обсудите с сотрудником желаемый результат и срок, установите точки контроля и дайте ему получить этот опыт. Лучшая инвестиция в успешность руководителя — это вложение в ваших людей и раскрытие их потенциала. Поверьте, умеющий создавать сильные команды руководитель всегда будет востребован на рынке.