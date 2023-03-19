Польза и вред кураги: снизит давление, но заставит потолстеть

По словам диетолога Ольги Деккер, состав кураги на самом деле нельзя назвать образцовым.

— Давайте сравним курагу с шоколадом. В кураге на 100 г продукта 62,64 г углеводов, из них простых сахаров 53,45 г. В шоколаде на 100 г продукта — 59,4 г, из них простых сахаров 51,5 г, — поясняет специалист.

Так что никакого смысла заменять курагой конфеты с целью есть меньше сахара точно нет. Впрочем, есть у кураги одно заметное достоинство — клетчатка, полезная для нашего пищеварения. Так что если говорить о пользе кураги для худеющих, то это палка о двух концах: с одной стороны, хорошее пищеварение помогает поддерживать вес в норме, с другой — такое калорийное лакомство (232 ккал на 100 граммов) может привести к набору лишних килограммов.

— Не стоит злоупотреблять сухофруктами. В них есть полезные пищевые волокна, но они, как и сладости, вызывают подъем уровня глюкозы в крови, — поясняет врач.