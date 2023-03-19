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Польза и вред кураги: снизит давление, но заставит потолстеть

Курагу, как и другие сухофрукты, многие по ошибке причисляют к числу исключительно полезных продуктов. Однако на самом деле и у нее есть свои отрицательные качества и противопоказания.

19 марта 2023
курага
Источник:
unsplash.com

Весна — время, когда многие бросаются готовить фигуру к пляжному сезону и худеть. Нередко в Интернете можно увидеть советы вроде «замените конфеты на курагу».

Но стоит ли это делать? Чем вообще хороша курага? Какие вредные свойства у нее есть? Спойлер: она мало чем лучше ваших любимых сладостей.

Ольга Деккер
Правильное питание

Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения.

По словам диетолога Ольги Деккер, состав кураги на самом деле нельзя назвать образцовым.

— Давайте сравним курагу с шоколадом. В кураге на 100 г продукта 62,64 г углеводов, из них простых сахаров 53,45 г. В шоколаде на 100 г продукта — 59,4 г, из них простых сахаров 51,5 г, — поясняет специалист.

Так что никакого смысла заменять курагой конфеты с целью есть меньше сахара точно нет. Впрочем, есть у кураги одно заметное достоинство — клетчатка, полезная для нашего пищеварения. Так что если говорить о пользе кураги для худеющих, то это палка о двух концах: с одной стороны, хорошее пищеварение помогает поддерживать вес в норме, с другой — такое калорийное лакомство (232 ккал на 100 граммов) может привести к набору лишних килограммов.

— Не стоит злоупотреблять сухофруктами. В них есть полезные пищевые волокна, но они, как и сладости, вызывают подъем уровня глюкозы в крови, — поясняет врач.

Кстати

Если выбираете курагу, лучше взять плоды бледно-оранжевого цвета. Совсем белесые или темно-красные считаются низшим столовым сортом, а ярко-красные плоды получаются после обработки сульфитами.

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Польза кураги

В кураге есть железо и витамин С. Такой тандем отлично поможет тем, кто страдает от железодефицитной анемии: аскорбиновая кислота помогает полезному элементу лучше усвоиться. Также в кураге есть витамины группы В (рибофлавин, холин, биотин, фолиевая кислота), РР, токоферол и филлохинон, кальций, магний, сера.

Кроме того, в кураге содержатся особые жиры фитостеролы. В умеренных количествах они помогают снизить уровень холестерина в крови и обладают противоопухолевым эффектом. На 100 граммов продукта приходится 50% суточной нормы человека этих веществ.

Благодаря своему составу курага:

  • помогает снизить кровяное давление;

  • улучшает пищеварение;

  • помогает сохранить кожу гладкой и увлажненной;

  • поддерживает работу сердца и кишечника.

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Кому курагу нельзя

Как отмечают эксперты Роскачества, если съесть слишком много кураги, можно столкнуться с диареей и расстройством желудка. Слишком большая доза клетчатки может навредить вашему здоровью. Кроме того, этот сухофрукт точно не стоит давать детям младше года. Курага противопоказана и людям с индивидуальной непереносимостью абрикосов. Если после того, как вы съели курагу, у вас появились зуд, сыпь или крапивница, лучше принять антигистаминное и больше этот продукт не есть.

Из-за того, что курага понижает давление, при гипотонии ее есть нужно очень осторожно — или не есть вовсе. А еще этот сухофрукт вреден для тех, кто страдает от астмы или от язвы желудка. Наконец, курага противопоказана при диабете и болезнях щитовидной железы.

Автор текста:Дарья Гапионок
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Правильное питание