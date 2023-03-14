Питаться сбалансированно — эта миссия кажется невыполнимой. Продукты, которые чаще всего составляют основу ежедневного рациона современных людей, не дают необходимого заряда витаминов и минералов.
И даже полезная вроде бы пища тоже не всегда решает проблему. Например, те же бананы или помидоры нередко срывают еще зелеными. Из-за этого фрукты и овощи порой не успевают накопить в себе необходимое количество полезных веществ. Термическая обработка продуктов тоже убивает часть витаминов.
Тем временем именно в марте, после долгой и холодной зимы, многие страдают от дефицита витаминов. Обычно если человеку не хватает одного витамина, то позже выясняется, что ему недостает целой группы витаминов. Например, если вы не особо любите растительную еду, вы скорей всего столкнетесь с дефицитом витаминов В и С. А вот при отказе от продуктов животного происхождения человеку недостает витаминов А, D и E.
Как понять, что вам не хватает конкретных витаминов? Нередко симптомы дефицитов можно заметить без похода к врачу. Достаточно посмотреть в зеркало.
Так, дефицит ретинола проявляется через сухую кожу, ломкие волосы, появление полосок на ногтях, проблемы со зрением. Кроме того, при нехватке витамина А могут появиться гастрит и диарея. Особенно недостаток этого вещества опасен для детей: у них замедляется развитие.
Яркие признаки дефицита витамина Е — ломкие капилляры, слабость в мышцах и анемия.
Нехватка витамина D вызывает судороги, от нее страдают кости: повышаются риски переломов и деформации скелета. У детей дефицит кальциферола может стать причиной развития рахита.
Общая слабость, постоянные простуды, проблемы с заживлением ранок и порезов, кровоточивость десен и постоянное чувство усталости говорят о нехватке витамина С.
Дефицит витамина В1 делает человека раздражительным, лишает сна и аппетита, влияет на психику и провоцирует развитие мышечной слабости.
А из-за нехватки рибофлавина могут появиться потрескавшиеся губы и «заеды», чувство «песка» в глазах, светобоязнь, проблемы с восприятием цветов.
На фоне нехватки витамина В5 у человека шелушится кожа, седеют и выпадают волосы. Появляются слабость и упадок сил, могут также о себе дать знать проблемы с ЖКТ, рассказывают