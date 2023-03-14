Питаться сбалансированно — эта миссия кажется невыполнимой. Продукты, которые чаще всего составляют основу ежедневного рациона современных людей, не дают необходимого заряда витаминов и минералов.

И даже полезная вроде бы пища тоже не всегда решает проблему. Например, те же бананы или помидоры нередко срывают еще зелеными. Из-за этого фрукты и овощи порой не успевают накопить в себе необходимое количество полезных веществ. Термическая обработка продуктов тоже убивает часть витаминов.

Тем временем именно в марте, после долгой и холодной зимы, многие страдают от дефицита витаминов. Обычно если человеку не хватает одного витамина, то позже выясняется, что ему недостает целой группы витаминов. Например, если вы не особо любите растительную еду, вы скорей всего столкнетесь с дефицитом витаминов В и С. А вот при отказе от продуктов животного происхождения человеку недостает витаминов А, D и E.

Как понять, что вам не хватает конкретных витаминов? Нередко симптомы дефицитов можно заметить без похода к врачу. Достаточно посмотреть в зеркало.