Врач Вершинина перечислила 5 продуктов, вызывающих сильные отеки

Как объяснила Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отеки появляются из-за того, что жидкая часть крови — плазма просачивается через тонкие стенки капилляров и задерживается в тканях. Сильные отеки могут развиваться на фоне хронических заболеваний почек, сердца, сосудов, а также гормональных нарушений. А у страдающих пищевой аллергией их провокатором может стать продукт-аллерген — в этом случае у человека стремительно развивается отек Квинке, или ангионевротический отек, при котором надо уже вызывать скорую.
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Если день за днем вы наблюдаете припухлость век, испытываете сложности при снимании колец или надевании обуви, видите следы от резинок носков на голенях — пройдите обследование у врача. Если отечность связана с заболеванием, надо установить диагноз как можно раньше, —
Просто съели что-то не то
По словам эксперта, молекулы некоторых веществ способны «притягивать» воду — их еще называют осмотически активными. В основном это соли, белки, глюкоза. Продукты с такими соединениями, особенно съеденные вечером, как раз и могут стать причиной задержки жидкости в организме и собственно утренних отеков.
Специалист перечислила 5 самых «отечных» продуктов.
1. Соленые продукты
К ним можно отнести, например,
чипсы,
орешки,
сухарики,
рыбу,
пиццу.
Соли быстро всасываются в кишечнике, их уровень в крови повышается. И почти сразу же появляется сильная жажда — так организм пытается вернуть водно-солевой баланс к оптимальным показателям. Потребуется время, чтобы регуляторные системы избавили наш организм от лишних солей и воды.
2. Алкоголь
Он на втором месте в топе продуктов, вызывающих отечность. Причем не обязательно усердствовать — оставить следы на вашем лице на следующее утро способны даже умеренные дозы спиртного. Молекулы этилового спирта и сами по себе способны задерживать воду. Плюс добавляется токсический эффект промежуточных продуктов расщепления алкоголя. А еще вдобавок и закуска, особенно под пиво, — соленые снеки. И вот они — отеки.
3. Консервы
Появление отеков после съеденных консервированных продуктов тоже связано в основном с действием хлорида натрия. Поваренная соль — универсальный консерватор, который обеспечивает долгое хранение заготовок и придает им вкус. Даже горошек или кукуруза в банках содержат изрядное количество соли. А уж консервированные огурцы, помидоры и рыбные консервы и подавно.
4. Сладости и сладкие напитки
Простые углеводы из пищи быстро всасываются в кровь и также обладают осмотической активностью, провоцируя накопление жидкости. Этим можно объяснить то, что сладкими напитками невозможно утолить жажду — все равно, что пить морскую воду. Чтобы компенсировать избыток сахара, придется выпить намного больше жидкости, чем обычно.
5. Арбузы и дыни
Эти летне-осенние дары содержат не только много сахара, но и воды. С этим, кстати, связан мочегонный эффект, который возникает после употребления бахчевых. Если почки не успевают справиться с дополнительной нагрузкой до ночи, утром отеки вам гарантированы.
И не гоните лишнюю воду
Как ранее рассказывала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина, в последнее время многие стали использовать мочегонные таблетки, чтобы избавиться от отеков. Причем по собственному назначению. По словам врача, делать этого ни в коем случае нельзя — иначе можно «безвозвратно убить свои почки». Влиять на задержку жидкости и функцию почек могут также и БАДы, особенно если вы принимаете их без разбору и консультации с врачом.
Кстати, недавно группа ученых из Китая, США и Великобритании выявила опасный эффект от увлечения слабительными при запорах.