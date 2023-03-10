Врач Вершинина перечислила 5 продуктов, вызывающих сильные отеки

Просто съели что-то не то

По словам эксперта, молекулы некоторых веществ способны «притягивать» воду — их еще называют осмотически активными. В основном это соли, белки, глюкоза. Продукты с такими соединениями, особенно съеденные вечером, как раз и могут стать причиной задержки жидкости в организме и собственно утренних отеков.

Специалист перечислила 5 самых «отечных» продуктов.

1. Соленые продукты

К ним можно отнести, например,

чипсы,

орешки,

сухарики,

рыбу,

пиццу.

Соли быстро всасываются в кишечнике, их уровень в крови повышается. И почти сразу же появляется сильная жажда — так организм пытается вернуть водно-солевой баланс к оптимальным показателям. Потребуется время, чтобы регуляторные системы избавили наш организм от лишних солей и воды.

2. Алкоголь

Он на втором месте в топе продуктов, вызывающих отечность. Причем не обязательно усердствовать — оставить следы на вашем лице на следующее утро способны даже умеренные дозы спиртного . Молекулы этилового спирта и сами по себе способны задерживать воду. Плюс добавляется токсический эффект промежуточных продуктов расщепления алкоголя. А еще вдобавок и закуска, особенно под пиво, — соленые снеки. И вот они — отеки.

3. Консервы

Появление отеков после съеденных консервированных продуктов тоже связано в основном с действием хлорида натрия. Поваренная соль — универсальный консерватор, который обеспечивает долгое хранение заготовок и придает им вкус. Даже горошек или кукуруза в банках содержат изрядное количество соли. А уж консервированные огурцы, помидоры и рыбные консервы и подавно.

4. Сладости и сладкие напитки