Ученые обнаружили связь между приемом слабительных и риском деменции

Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании провела исследование с участием более 502 тысяч участников британского биобанка, которые не страдали деменцией. Их возраст составил от 40 до 69 лет, чуть более половины из них (54,4%) — женщины. Авторы работы хотели выяснить, как работает так называемая ось «микробиом-кишечник-мозг» на примере регулярного приема слабительных препаратов и риска развития деменции. Регулярный прием предполагал самостоятельное использование лекарств большинство дней в неделю минимум на протяжении месяца.

Результаты показали, что регулярное использование слабительных может быть связано с повышенным риском развития в будущем слабоумия от всех причин, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. По выводам исследователей, риск может повышаться в целом на 51% по сравнению с людьми, которые не принимают таких лекарств. Так, в течение почти 10 лет наблюдений деменция от всех причин была диагностирована у 1,3% участников, которые регулярно использовали слабительные средства, и у 0,4% тех, кто о таком не сообщал.

В частности, наибольший потенциальный риск ученые заметили при приеме осмотических слабительных (они задерживают воду и усиливают перистальтику кишечника). Кроме того, риск становился больше по мере увеличения количества разных типов принимаемых препаратов.

«Запоры и использование слабительных средств распространены среди людей среднего и пожилого возраста. Однако регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника. Это, возможно, влияет на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивает выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг», — цитирует издание Psychiatrist слова автора исследования Фэн Ша из Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук.