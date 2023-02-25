Ученые обнаружили связь между приемом слабительных и риском деменции

Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании провела исследование с участием более 502 тысяч участников британского биобанка, которые не страдали деменцией. Их возраст составил от 40 до 69 лет, чуть более половины из них (54,4%) — женщины. Авторы работы хотели выяснить, как работает так называемая ось «микробиом-кишечник-мозг» на примере регулярного приема слабительных препаратов и риска развития деменции. Регулярный прием предполагал самостоятельное использование лекарств большинство дней в неделю минимум на протяжении месяца.
Результаты показали, что регулярное использование слабительных может быть связано с повышенным риском развития в будущем слабоумия от всех причин, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. По выводам исследователей, риск может повышаться в целом на 51% по сравнению с людьми, которые не принимают таких лекарств. Так, в течение почти 10 лет наблюдений деменция от всех причин была диагностирована у 1,3% участников, которые регулярно использовали слабительные средства, и у 0,4% тех, кто о таком не сообщал.
В частности, наибольший потенциальный риск ученые заметили при приеме осмотических слабительных (они задерживают воду и усиливают перистальтику кишечника). Кроме того, риск становился больше по мере увеличения количества разных типов принимаемых препаратов.
«Запоры и использование слабительных средств распространены среди людей среднего и пожилого возраста. Однако регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника. Это, возможно, влияет на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивает выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг», —
Выводы ученых были
Какие продукты помогут избавить от запора
Какие продукты крепят, а какие — слабят, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Валерия Трапезникова. Так, в решении проблемы запоров могут помочь кисломолочные продукты (к примеру, кефир) и продукты с клетчаткой. Доктор советовала обратить внимание на следующие овощи, фрукты и злаки:
болгарский перец,
огурец,
шпинат,
огородная зелень,
брокколи,
цветная капуста,
свекла,
груши,
зеленый виноград,
сливы,
чернослив,
курага,
льняное семя,
ржаной хлеб из цельного зерна,
овсяные отруби.
Кроме того, врач напомнила, что при лечении запоров важно также пить достаточное количество воды — иначе эффект будет не тот. Дело в том, что клетчатка впитывает воду, набухает, а эту воду организму нужно где-то взять.