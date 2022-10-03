Вода

Самый простой и вместе с тем самый важный напиток для ваших почек — обычная чистая вода.

По словам экспертов Института медицины Национальной академии, мужчинам нужно примерно 13 стаканов жидкости в день, а женщинам для нормальной работы тела — около 9 стаканов.

Когда вы пьете достаточно воды, почки могут работать в нормальном режиме. Они удаляют отходы и лишнюю воду из вашей крови примерно со скоростью полстакана в минуту. Кроме того, когда почки фильтруют кровь, они также регулируют баланс натрия, кальция, фосфора и калия в кровотоке, что очень важно для нормальной работы нервной системы и мышц.

Но есть нюансы: некоторым общепринятые нормы расчета количества жидкости не подходят. Обычно это 30 мл на килограмм массы тела, но при наличии определенных заболеваний эту норму стоит уменьшить.