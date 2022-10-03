Человеческий организм в среднем на 65% состоит из воды. За ее регуляцию в нашем теле отвечают почки.
Если вы хотите, чтобы с этим парным органом не возникало проблем, придется следить за тем, что вы пьете и едите. Это означает не только определенные запреты и ограничения. Например, некоторые напитки, наоборот, могут быть очень полезны для ваших почек.
Вода
Самый простой и вместе с тем самый важный напиток для ваших почек — обычная чистая вода.
По словам экспертов
Когда вы пьете достаточно воды, почки могут работать в нормальном режиме. Они удаляют отходы и лишнюю воду из вашей крови примерно со скоростью полстакана в минуту. Кроме того, когда почки фильтруют кровь, они также регулируют баланс натрия, кальция, фосфора и калия в кровотоке, что очень важно для нормальной работы нервной системы и мышц.
Но есть нюансы: некоторым общепринятые нормы расчета количества жидкости не подходят. Обычно это 30 мл на килограмм массы тела, но при наличии определенных заболеваний эту норму стоит уменьшить.
Клюквенный сок
Бабушкино средство от простуды отлично помогает избавиться от инфекций мочевого пузыря. И тому есть научное подтверждение. Метаанализ исследований, опубликованный в издании
Как отмечает диетолог, доктор медицинских наук Венди Базилиан, клюквенный сок не дает бактериям прилипать к стенкам слизистой оболочки мочевыводящих путей, и в итоге они просто выходят вместе с мочой. Кроме того, в клюквенном соке есть полифенолы — мощные антиоксиданты.
Лимонная вода
Не зря многие врачи советуют начинать свой день со стакана чистой воды с добавлением пары капель лимонного сока. Как говорят специалисты
Дело в том, что в этих цитрусах есть кислота, которая помогает подавить рост и агрегацию кристаллов, образующих камни в почках.
Кофе
Да-да, ваш любимый утренний напиток тоже может принести пользу почкам. Не так давно в журнале
врач-уролог Мариинской больницы
Минералка хорошо, томатный сок — не очень
Как отмечает врач-уролог Мариинской больницы Рустам Болотоков, правильное питание и питьевой режим не могут на все 100 процентов защитить вас от камней в почках. Однако все-таки есть напитки, от которых стоит отказаться, дабы снизить риски.
Например, если у человека оксалатные камни в почках, ему не стоит пить томатный сок. Дело в том, что избыток фруктовых кислот создает условия для роста камней и образования мочевого песка. Особенно если томатным соком запивать богатые углеводом продукты.
А вот минеральная вода может считаться одним из полезных напитков для почек. Как отмечает Болотоков, в такой воде есть микроэлементы, которые благотворно влияют на работу и кишечника, и мочевых путей. Главное — выбирать напиток слабой минерализации.