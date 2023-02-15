Можно ли вылечить простуду за день: врач подсказала 9 экстренных методов борьбы с ОРВИ

Врачи уверены, что, несмотря на любые наши действия, в развитии инфекционных заболеваний есть свои закономерности и, конечно, за сутки простуда полностью не пройдет. Но существенно облегчить свое состояние можно, чтобы, например, выйти на работу.

Но это справедливо для обычных ОРВИ. При подозрении на коронавирус или грипп не стоит ставить подобные эксперименты, важно обратиться к врачу. Подробнее о развитии простуды и возможностях лечения «Доктору Питеру» рассказала Наталья Алехина, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.