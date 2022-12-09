А лечиться баней можно?

Есть такой популярный народный совет: если чувствуешь, что заболеваешь, надо сходить в баню — погреться, тогда не разболеешься. Но, по мнению лор-врача, такая рекомендация может сделать человеку только хуже.

— Если чувствуешь, что заболеваешь, баня уже не поможет — наоборот, может даже усугубить болезнь. В состоянии, когда уже есть первые признаки вирусной инфекции, ваша иммунная система и без того работает на износ , пытаясь с ней справиться. А дополнительный стресс для организма, как правило, приводит к тому, что симптомы проявляются еще ярче, — сказала Валерия Голубова.

Доктор напомнила, что при всех плюсах бани ходить в парную надо только при хорошем самочувствии, когда ничего не беспокоит. Также в бане важно:

не делать резких движений, особенно если вы не подготовлены — то есть постепенно повышать температуру нагрева и увеличивать длительность нахождения в парилке,

обязательно закрывать голову полотенцем или шапочкой,

пить достаточно воды после выхода из парилки.

Можно ли ходить в баню, делать массаж и заниматься фитнесом людям, прошедшим лечение от рака? Что думают об этом онкологи Петербургского онкоцентра, читайте ЗДЕСЬ.