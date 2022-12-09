По словам Валерии Голубовой, врача-оториноларинголога Клинической больницы Святителя Луки, на фоне начала сезона гриппа и ОРВИ пациенты все чаще спрашивают, помогают ли сауна и баня защитить от респираторных инфекций. Специалист рассказала, к каким выводам пришли ученые, изучая этот вопрос.
Врач-оториноларинголог, заведующая амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки
Одно из исследований проводили финские ученые. Его участниками стали 2,3 тысячи мужчин, у которых был хотя бы один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Финны пришли к выводам, что посещение сауны помогает:
снизить риски болезней сердца и сосудов, включая ИБС и гипертонию. К примеру, у мужчин которые посещали сауну 4-7 раз в неделю, риск внезапной сердечной смерти был на 63%, чем у тех, кто ходил туда всего раз в неделю. А мужчины, которые провели в сауне более 19 минут, увидели снижение сердечной смертности на 50%;
снизить риск инсульта;
снизить риск болезни Альцгеймера;
снизить уровень С-реактивного белка в крови — маркера воспаления в организме;
улучшить выведение тяжелых металлов;
повысить настроение.
— Меня удивило научное подтверждение того, что сауна может заменять даже занятия спортом — это так называемый ленивый фитнес. Мышцы, конечно, таким способом не накачаешь, но даже сидение в сауне при температуре 75 градусов в течение 30 минут усиливало выработку белка теплового шока на 50%. Этот белок отвечает за поддержание трехмерной структуры клеточного белка, что препятствует нейродегенерации и атрофии мышц, — добавила Валерия Голубова.
Еще одно исследование провели немецкие ученые, но они уже наблюдали в течение 18 месяцев за здоровьем детей. Всего в эксперименте участвовали 44 ребенка дошкольного возраста, которых разделили на две равные группы. Одни ходили в сауну каждую неделю, вторые — вообще не ходили.
Авторы работы следили за любыми инфекциями, которые развивались у детей в этот период, в том числе за простудой и заболеваниями верхних дыхательных путей. Какой же результат они получили? Оказалось, что дети, которые не посещали сауну, суммарно болели в два раза больше дней, чем их сверстники, которых родители еженедельно водили греться.
— Сегодня часто вспоминают и сравнивают эпидемию гриппа начала ХХ века — «испанку», погубившую половину Европы, с COVID-19. Знаете, что спасло тогда Россию, которая находилась и без того в плачевном состоянии? Мороз, баня и водка — иначе говоря, наружная и внутренняя гигиена. Ведь в Европе мыться было не принято — зачастую отхожие места располагались недалеко от мест приема пищи. По этой причине, собственно, чума и косила европейцев, — поделилась специалист.
А лечиться баней можно?
Есть такой популярный народный совет: если чувствуешь, что заболеваешь, надо сходить в баню — погреться, тогда не разболеешься. Но, по мнению лор-врача, такая рекомендация может сделать человеку только хуже.
— Если чувствуешь, что заболеваешь, баня уже не поможет — наоборот, может даже усугубить болезнь. В состоянии, когда уже есть первые признаки вирусной инфекции, ваша иммунная система и без того работает на износ, пытаясь с ней справиться. А дополнительный стресс для организма, как правило, приводит к тому, что симптомы проявляются еще ярче, — сказала Валерия Голубова.
Доктор напомнила, что при всех плюсах бани ходить в парную надо только при хорошем самочувствии, когда ничего не беспокоит. Также в бане важно:
не делать резких движений, особенно если вы не подготовлены — то есть постепенно повышать температуру нагрева и увеличивать длительность нахождения в парилке,
обязательно закрывать голову полотенцем или шапочкой,
пить достаточно воды после выхода из парилки.
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