7 вещей, которые нельзя делать, если вы простудились

Середина осени традиционно считается даже не началом, а разгаром сезона респираторно-вирусных заболеваний. С диагнозом ОРВИ хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Однако далеко не все из нас при первых признаках простуды или гриппа спешат обращаться к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно, подручными методами и домашними средствами.
Некоторые люди даже имеют свои, «фирменные» схемы терапии при ОРВИ. К сожалению, наше самолечение далеко не всегда оказывается эффективным, а порой и вовсе может усугубить состояние болеющего человека и в отдельных случаях грозит даже довести его до больницы. Перечислим главные ошибки при лечении ОРВИ. В этом нам поможет Андрей Дудецкий, терапевт, кардиолог, заведующий стационаром в «СМ-Клинике» в Санкт-Петербурге.
Сложно предугадать течение простуды
Большинство эпизодов простуды обычно протекает с классическими симптомами — невысокой температурой, слабостью, сонливостью и респираторными проявлениями. Иногда бывают кашель, насморк, недомогание, першение в горле, жжение в глазах.
Эти проявления особенно яркие в первые два-три дня и к концу недели стихают. Но так бывает не всегда, у части людей инфекция «опускается» из глотки и носа в нижние дыхательные пути, что грозит бронхитами или пневмонией, которые опасны для здоровья. Нередко мы сами совершаем ошибки, которые приводят к ухудшению состояния. Что делать нельзя?
Переносить болезнь «на ногах»
Пандемия коронавируса научила нас, что болеть всегда лучше дома. Увы, к ОРВИ в массе своей люди относятся более беспечно и не спешат отправляться на больничный. Даже когда температура и другие симптомы становятся ярко выраженными. Это в корне неверный подход.
Ослабленный организм нуждается в покое. Кроме того, продолжая ходить на работу, вы рискуете заразить коллег. Разумеется, если у вас нет высокой температуры, лежать целый день в кровати совсем не обязательно. И все же периоды активности лучше минимизировать и чередовать с отдыхом.
Начинать пить жаропонижающее при первом повышении температуры
Искусственно снижать температуру стоит не раньше, чем она поднимется до 38,5 градуса. На первый взгляд, это правило претендует на звание «прописной истины». Однако часто люди все равно хватаются за жаропонижающее уже при 37-37,5 градуса. Так делать не стоит: организм должен сам бороться с инфекцией, иначе болезнь рискует затянуться.
Принимать противовирусные препараты без назначения врача
Противовирусные препараты в списке ошибок при лечении ОРВИ идут рука об руку с жаропонижающим. При этом пациенты забывают, что по-настоящему противовирусные лекарства работают только в первые 48 часов после заражения ОРВИ. Пить таблетки после этого срока попросту бессмысленно.
Кроме того, лекарственную терапию должен подбирать и назначать врач. Не стоит покупать первое попавшееся противовирусное средство просто потому, что вы где-то видели его рекламу. Далеко не все такие препараты имеют доказанную эффективность.
Лечить ОРВИ антибиотиками
Антибиотики не предназначены для лечения ОРВИ. Увы, это не мешает людям начинать их прием уже при первых симптомах вирусного заболевания. Бесконтрольное использование таких препаратов чревато крайне серьезными последствиями для организма в целом и желудочно-кишечного тракта в частности.
В лучшем случае можно нарушить микрофлору кишечника, а в худшем — столкнуться с такими диагнозами, как токсический гепатит или острое воспаление тканей толстого кишечника. Лечение при этом может затянуться на долгий срок и потребовать курса уже других, более сильных антибиотиков.
Налегать на витамины
В первые дни болезни не стоит набрасываться на поливитаминные комплексы. Они не только не ускорят выздоровление, но и дадут серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень.
Отдельно стоит сказать про витамин С. Некоторые всерьез полагают, что аскорбиновая кислота в очень высокой дозировке поможет побороть ОРВИ буквально «за пару часов». На самом деле наш организм способен одновременно усваивать лишь 400 мг витамина С.
«Согреваться» алкоголем
Еще один народный рецепт — бороться с ОРВИ небольшими дозами алкоголя. В основном предлагают использовать крепкое спиртное, но есть и любители лечиться теплым пивом. Такая «терапия» гарантированно снизит уровень иммунной защиты организма, а значит, болезнь рискует затянуться.
Игнорировать врачей
ОРВИ — не самая тяжелая болезнь. Этот факт легко может ввести в заблуждение и заставить отказаться от визита к врачу. Толком не разобравшись, в чем дело, люди назначают себе кучу ненужных или опасных препаратов, комбинируют их и надеются, что этот «лекарственный коктейль» им поможет. Это в корне неверная тактика, которая действительно может довести вас до больницы. Даже если болезнь протекает в легкой форме, всё равно следует обратиться к врачу и следовать его указаниям.