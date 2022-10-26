7 вещей, которые нельзя делать, если вы простудились

Середина осени традиционно считается даже не началом, а разгаром сезона респираторно-вирусных заболеваний. С диагнозом ОРВИ хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Однако далеко не все из нас при первых признаках простуды или гриппа спешат обращаться к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно, подручными методами и домашними средствами.

Некоторые люди даже имеют свои, «фирменные» схемы терапии при ОРВИ. К сожалению, наше самолечение далеко не всегда оказывается эффективным, а порой и вовсе может усугубить состояние болеющего человека и в отдельных случаях грозит даже довести его до больницы. Перечислим главные ошибки при лечении ОРВИ. В этом нам поможет Андрей Дудецкий, терапевт, кардиолог, заведующий стационаром в «СМ-Клинике» в Санкт-Петербурге.