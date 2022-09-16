Терапевт Фаррахов объяснил, почему при ОРВИ нельзя дышать над картошкой
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Осень, увы, это не только золотая листва и прогулки в пальто, но еще и сезон простуд. Не всякий организм справляется с резким похолоданием.

Хорошая новость в том, что проходит ОРВИ быстро даже без специфического лечения: все, что вам по сути нужно — покой и обильное теплое питье. Впрочем, еще наши бабушки знали множество способов избавится от неприятных симптомов подручными средствами. Среди них, например, легендарные ингаляции паром: варишь картошку, берешь кастрюлю, накрываешься полотенцем — и вперед, вдыхать целительный картофельный дух!

Но работает ли на самом деле этот способ? Подробнее об этом в своей группе в соцсети рассказывает доктор Марат Фаррахов.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

vk.com/doctor_farrakhov

По признанию терапевта, его удивляет, что этот способ лечения ОРВИ до сих пор практикуют. Фаррахов приводит в пример случай из практики: к нему пришла женщина, которая решила опробовать бабушкин метод. Сварила картошки, укрылась полотенцем, начала вдыхать горячий пар.

Всего через пару минут она почувствовала не самые приятные симптомы — тяжесть, жар, из глаз, носа и горла начала выделяться слизь, появилась сильная слабость. После этого женщина покинула кухню и пошла мерить температуру — оказалась, что она поднялась. В итоге у нее появились проблемы с дыханием, голос осип. С этими проблемами она и обратилась за помощью к врачу.

Впрочем, как оказалось, ей еще повезло. Терапевт Фаррахов подчеркивает: ингаляции горячим паром могут убить вас.

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Все дело именно в паре. Даже школьники знают, что паром обжечься куда страшнее, чем кипятком. Когда пар оказывается на коже, слизистой, он буквально варит части вашего тела, дыхательные пути.

Когда тело слишком нагревается и получает ожоги, сосуды у человека расширяются. В итоге происходит отек, у человека выделяется слизь, обильно отходит мокрота. Именно поэтому ему кажется, будто бы ингаляция помогла. Однако на самом деле мокрота начала лучше отходить из-за ожога, спровоцированного ингаляцией.

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Конечно, у большинства людей на этот все и закончится, подчеркивает Фаррахов. Однако важно помнить: ингаляции паром могут вызвать серьезные осложнения бактериального заболевания. Например:

  • В случае острого воспаления горла и гортани паровые ингаляции могут только усилить болезнь. Сначала станет легче, однако потом симптомы вернутся хуже, чем до этого;

  • Если у человека и так была повышена температура, такая ингаляция может усилить жар, Дело может даже дойти до потери сознания;

  • Бактериальная инфекция из ушей и носа может переместиться в головной мозг, что грозит развитием менингитов и абсцессов;

  • У людей, склонных к бронхоспазму, горячий пар может вызвать резкое сокращение дыхательных путей и даже смерть от удушья. В первую очередь это касается детей с перенесенным ложным крупом в анамнезе и больных бронхиальной астмой.

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Фаррахов перечислил три главных правила ингаляций:

  • Они не должны быть горячими — горячие ингаляции категорически запрещены;

  • Ингаляции лучше делать с компрессионными небулайзерами или специальными мэш-ингаляторами на физрастворе;

  • Ингаляции с лекарствами делать нужно, только если их прописал терапевт.

А о том, какие рабочие методы избавиться от симптомов ОРВИ существуют, читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок