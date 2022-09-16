Терапевт Фаррахов объяснил, почему при ОРВИ нельзя дышать над картошкой

Осень, увы, это не только золотая листва и прогулки в пальто, но еще и сезон простуд. Не всякий организм справляется с резким похолоданием.
Хорошая новость в том, что проходит ОРВИ быстро даже без специфического лечения: все, что вам по сути нужно — покой и обильное теплое питье. Впрочем, еще наши бабушки знали множество способов избавится от неприятных симптомов подручными средствами. Среди них, например, легендарные ингаляции паром: варишь картошку, берешь кастрюлю, накрываешься полотенцем — и вперед, вдыхать целительный картофельный дух!
Но работает ли на самом деле этот способ? Подробнее об этом
По признанию терапевта, его удивляет, что этот способ лечения ОРВИ до сих пор практикуют. Фаррахов приводит в пример случай из практики: к нему пришла женщина, которая решила опробовать бабушкин метод. Сварила картошки, укрылась полотенцем, начала вдыхать горячий пар.
Всего через пару минут она почувствовала не самые приятные симптомы — тяжесть, жар, из глаз, носа и горла начала выделяться слизь, появилась сильная слабость. После этого женщина покинула кухню и пошла мерить температуру — оказалась, что она поднялась. В итоге у нее появились проблемы с дыханием, голос осип. С этими проблемами она и обратилась за помощью к врачу.
Впрочем, как оказалось, ей еще повезло. Терапевт Фаррахов подчеркивает: ингаляции горячим паром могут убить вас.
Все дело именно в паре. Даже школьники знают, что паром обжечься куда страшнее, чем кипятком. Когда пар оказывается на коже, слизистой, он буквально варит части вашего тела, дыхательные пути.
Когда тело слишком нагревается и получает ожоги, сосуды у человека расширяются. В итоге происходит отек, у человека выделяется слизь, обильно отходит мокрота. Именно поэтому ему кажется, будто бы ингаляция помогла. Однако на самом деле мокрота начала лучше отходить из-за ожога, спровоцированного ингаляцией.
Конечно, у большинства людей на этот все и закончится, подчеркивает Фаррахов. Однако важно помнить: ингаляции паром могут вызвать серьезные осложнения бактериального заболевания. Например:
В случае острого воспаления горла и гортани паровые ингаляции могут только усилить болезнь. Сначала станет легче, однако потом симптомы вернутся хуже, чем до этого;
Если у человека и так была повышена температура, такая ингаляция может усилить жар, Дело может даже дойти до потери сознания;
Бактериальная инфекция из ушей и носа может переместиться в головной мозг, что грозит развитием менингитов и абсцессов;
У людей, склонных к бронхоспазму, горячий пар может вызвать резкое сокращение дыхательных путей и даже смерть от удушья. В первую очередь это касается детей с перенесенным ложным крупом в анамнезе и больных бронхиальной астмой.
Фаррахов перечислил три главных правила ингаляций:
Они не должны быть горячими — горячие ингаляции категорически запрещены;
Ингаляции лучше делать с компрессионными небулайзерами или специальными мэш-ингаляторами на физрастворе;
Ингаляции с лекарствами делать нужно, только если их прописал терапевт.
А о том, какие рабочие методы избавиться от симптомов ОРВИ существуют, читай ЗДЕСЬ.