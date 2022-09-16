Терапевт Фаррахов объяснил, почему при ОРВИ нельзя дышать над картошкой

Осень, увы, это не только золотая листва и прогулки в пальто, но еще и сезон простуд. Не всякий организм справляется с резким похолоданием.

Хорошая новость в том, что проходит ОРВИ быстро даже без специфического лечения: все, что вам по сути нужно — покой и обильное теплое питье. Впрочем, еще наши бабушки знали множество способов избавится от неприятных симптомов подручными средствами. Среди них, например, легендарные ингаляции паром: варишь картошку, берешь кастрюлю, накрываешься полотенцем — и вперед, вдыхать целительный картофельный дух!