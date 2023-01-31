Вытираться насухо, мыться по утрам и еще 7 типичных ошибок, которые мы совершаем в душе

Принять теплый душ или ванну после тяжелого рабочего дня — истинное удовольствие. Кто-то может намыливать себя ароматными гелями полчаса, а кто-то предпочитает быстро помыться за 5 минут.

Оказывается, именно то, как мы принимаем душ, сильно влияет на состояние кожи. Важно все: как долго вы моетесь в разное время года, сколько мыла или геля используете, как тщательно вытираетесь полотенцем после.

Как же делать правильно? Эксперты по уходу за кожей из Шотландии перечислили 9 типичных ошибок, из-за которых кожа быстро становится сухой и стареет.

Принимать душ слишком часто

Самая распространенная проблема — это чересчур частое мытье. Безусловно, гигиену соблюдать необходимо, но вот если стоять под душем каждый день по 15 и больше минут, то ничем хорошим это не закончится.

Кожа будет лишена естественного увлажнения — вода смоет натуральный защитный слой, плюс ко всему пострадает баланс PH. Поэтому мойтесь раз в день, лучше — через день, если вы не вспотели в спортзале или не испачкались.