Что произойдет, если есть морковь каждый день: 13 удивительных эффектов

Делает иммунитет сильнее

Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, поэтому этот продукт отлично укрепляет иммунитет. А еще в ней много аскорбиновой кислоты, которая стимулирует активность белых кровяных клеток.

Улучшает пищеварение

В моркови много пищевых волокон и клетчатки. Поэтому этот овощ отлично подходит для профилактики запоров. Он защищает желудок и кишечник.