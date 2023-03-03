Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Что произойдет, если есть морковь каждый день: 13 удивительных эффектов

Этот вполне привычный для нас и доступный корнеплод определенно стоит добавить в свой рацион. Он принесет пользу всему организму и при этом отлично подойдет тем, кто хочет похудеть.

3 марта 2023
морковь польза вред
Источник:
unsplash

В отличие от многих экзотических фруктов и овощей, морковь можно найти на прилавках российских магазинов круглый год — и по доступным ценам. Несмотря на низкую стоимость, пользы в корнеплоде много. Весной ее стоит добавить в свой рацион в качестве профилактики авитаминоза.

Разберемся, какое влияние морковь оказывает на наш организм.

Читайте также

Состав моркови

На 100 граммов моркови приходится 35 килокалорий, 1,3 грамма белков, 0,1 грамма жира и 6,9 грамма углеводов. В корнеплоде есть каротин, витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота и множество микроэлементов: калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, фтор и хром.

Читайте также

Укрепляет сердце и сосуды

Питание современного человека далеко от идеала. Да и образ жизни оставляет желать лучшего. Поэтому повышенный уровень холестерина в крови — не редкость. Морковь помогает исправить это. Поэтому любители корнеплода снижают риск столкнуться с атеросклерозом, инсультом, инфарктом. Еще в этом овоще много калия, который улучшает кровообращение, и кумарина — он уменьшает гипертензию и защищает сердце.

Читайте также

Делает иммунитет сильнее

Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, поэтому этот продукт отлично укрепляет иммунитет. А еще в ней много аскорбиновой кислоты, которая стимулирует активность белых кровяных клеток.

Улучшает пищеварение

В моркови много пищевых волокон и клетчатки. Поэтому этот овощ отлично подходит для профилактики запоров. Он защищает желудок и кишечник.

Читайте также

Может снижать риск возникновения рака

Бета-каротин уменьшает риски развития ряда онкологических заболеваний — например, рака легких. Кроме того, благодаря обилию клетчатки морковь снижает вероятность появления рака толстой кишки. Также есть исследование, что у женщин, которые регулярно едят сырую морковь, риск развития рака груди уменьшается в 5-8 раз.

Защищает глаза

Ученые выяснили: любители моркови на 40% снижают риск развития возрастной куриной слепоты. Это заслуга бета-каротина.

Читайте также

Защищает от кариеса

Хотите сэкономить на стоматологах — налегайте на морковку! Когда вы едите этот продукт, слюна начинает выделяться активней, десны получают стимуляцию. Благодаря этому организм лучше борется с бактериями, которые приводят к развитию кариеса и галитоза.

Приводит в порядок уровень сахара в крови

В моркови есть каротиноиды, которые помогают регулировать уровень сахара в крови. Впрочем, диабетикам важно помнить: гликемический индекс моркови зависит от того, каким способом она была приготовлена.

Читайте также

Делает кожу красивой

Морковь очень полезна для тех, кто страдает от прыщей и имеет склонность к воспалениям. Витамин А в составе овоща помогает питать и увлажнять кожу.

Заживляет порезы

Корнеплод обладает антисептическими свойствами и поэтому отлично помогает ускорить процесс заживления ран и порезов.

Защищает от проблем с простатой

Мужчины старше 30 лет нередко сталкиваются с увеличением простаты. Предотвратить болезнь или хотя бы уменьшить неприятные симптомы может помочь бета-каротин.

Читайте также

Помогает при диарее

Если вы «съели что-то не то», помочь сможет морковный суп. Это блюдо успокоит кишечник.

Очистит организм

Морковь обладает желчегонным эффектом. Кроме того, она полезна для печени, почек и желчного пузыря — то есть помогает естественному детоксу.

Поможет беременным и кормящим

В умеренных количествах морковь очень полезна для будущих мам и кормящих женщин. Корнеплод поможет улучшить свойства грудного молока и укрепить иммунитет ребенка, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Правильное питание