Что произойдет, если есть морковь каждый день: 13 удивительных эффектов

В отличие от многих экзотических фруктов и овощей, морковь можно найти на прилавках российских магазинов круглый год — и по доступным ценам. Несмотря на низкую стоимость, пользы в корнеплоде много. Весной ее стоит добавить в свой рацион в качестве профилактики авитаминоза.
Разберемся, какое влияние морковь оказывает на наш организм.
Состав моркови
На 100 граммов моркови приходится 35 килокалорий, 1,3 грамма белков, 0,1 грамма жира и 6,9 грамма углеводов. В корнеплоде есть каротин, витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота и множество микроэлементов: калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, фтор и хром.
Укрепляет сердце и сосуды
Питание современного человека далеко от идеала. Да и образ жизни оставляет желать лучшего. Поэтому повышенный уровень холестерина в крови — не редкость. Морковь помогает исправить это. Поэтому любители корнеплода снижают риск столкнуться с атеросклерозом, инсультом, инфарктом. Еще в этом овоще много калия, который улучшает кровообращение, и кумарина — он уменьшает гипертензию и защищает сердце.
Делает иммунитет сильнее
Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, поэтому этот продукт отлично укрепляет иммунитет. А еще в ней много аскорбиновой кислоты, которая стимулирует активность белых кровяных клеток.
Улучшает пищеварение
В моркови много пищевых волокон и клетчатки. Поэтому этот овощ отлично подходит для профилактики запоров. Он защищает желудок и кишечник.
Может снижать риск возникновения рака
Бета-каротин уменьшает риски развития ряда онкологических заболеваний — например, рака легких. Кроме того, благодаря обилию клетчатки морковь снижает вероятность появления рака толстой кишки. Также есть исследование, что у женщин, которые регулярно едят сырую морковь, риск развития рака груди уменьшается в 5-8 раз.
Защищает глаза
Ученые выяснили: любители моркови на 40% снижают риск развития возрастной куриной слепоты. Это заслуга бета-каротина.
Защищает от кариеса
Хотите сэкономить на стоматологах — налегайте на морковку! Когда вы едите этот продукт, слюна начинает выделяться активней, десны получают стимуляцию. Благодаря этому организм лучше борется с бактериями, которые приводят к развитию кариеса и галитоза.
Приводит в порядок уровень сахара в крови
В моркови есть каротиноиды, которые помогают регулировать уровень сахара в крови. Впрочем, диабетикам важно помнить: гликемический индекс моркови зависит от того, каким способом она была приготовлена.
Делает кожу красивой
Морковь очень полезна для тех, кто страдает от прыщей и имеет склонность к воспалениям. Витамин А в составе овоща помогает питать и увлажнять кожу.
Заживляет порезы
Корнеплод обладает антисептическими свойствами и поэтому отлично помогает ускорить процесс заживления ран и порезов.
Защищает от проблем с простатой
Мужчины старше 30 лет нередко сталкиваются с увеличением простаты. Предотвратить болезнь или хотя бы уменьшить неприятные симптомы может помочь бета-каротин.
Помогает при диарее
Если вы «съели что-то не то», помочь сможет морковный суп. Это блюдо успокоит кишечник.
Очистит организм
Морковь обладает желчегонным эффектом. Кроме того, она полезна для печени, почек и желчного пузыря — то есть помогает естественному детоксу.
Поможет беременным и кормящим
В умеренных количествах морковь очень полезна для будущих мам и кормящих женщин. Корнеплод поможет улучшить свойства грудного молока и укрепить иммунитет ребенка, рассказали