Не все офисы оборудованы современными кухнями или столовыми для полноценного горячего питания сотрудников. Но проводить целый рабочий день, который может длиться 8-10 часов, а то и более, без питания — невозможно. Это отразится на продуктивности, здоровье и психологическом состоянии.

Большинство из нас совершенно не думают о том, что они будут есть на работе, выбегая в обеденный перерыв в ближайший магазин или кафе, точку быстрого питания, и выбирают сытную, но не самую полезную еду. Можно ли, работая в офисе, питаться здоровой пищей и составить полноценный рацион? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.