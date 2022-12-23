Будь как Месси: что ест на завтрак, обед и ужин легендарный футболист

Капитан аргентинской сборной, знаменитый спортсмен Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Аргентинцы выиграли турнир, взяв верх над Францией в финале. Месси забил на турнире 7 голов, отдал 3 голевых паса. Болельщики, СМИ, эксперты и даже те, кто смотрел футбол первый раз, были в полном восторге. Спортивные обозреватели твердят, что это точно лучший матч в 21-м веке и, скорее всего, даже в истории футбола.
35-летний нападающий с Кубком мира в руках — звезда не только футбола, но и соцсетей. Победа Аргентины вызвала невероятный ажиотаж, фанаты делятся эмоциями уже который день, мастерят коллажи, ролики и вообще всячески выражают свое восхищение.
Держать себя в прекрасной форме футболисту помогают регулярные тренировки и правильное питание. Большинство спортсменов едят буквально по часам, причем тщательно контролируя размер порции.
Что в меню легендарного Месси? Этим вопросом озадачилась диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова. Врач нашла его подробный рацион и даже оценила, насколько он полезен.
- День у Месси начинается с тонизирующего напитка под названием мате — это парагвайский чай. Он выпивает около 200 мл перед завтраком. Потом уже приступает к основному приему пищи, — рассказывает диетолог.
Завтрак Месси
Яичница из 2 яиц;
40 граммов (в первоначальном сухом виде) овсянки;
30 граммов сухофруктов или 50 граммов ягод. Плюс к этому еще и 20 граммов тыквенных семечек;
1 банан;
апельсиновый сок.
Общая калорийность завтрака — 550 ккал.
Перекус Лео состоит из фрукта (чаще всего яблоко или манго) и 0,5 л протеинового коктейля, замешанного на воде. То есть это еще плюс 200 ккал.
Далее — силовая тренировка в спортивном зале, перед которой спортсмен также иногда выпивает еще немного мате.
Обед Месси
Сразу после занятий — положенный обед. Футболист ест:
запеченный батат;
250 граммов обжаренного куриного филе;
авокадо.
Общая обеденная энергетическая ценность — 500 ккал.
Второй перекус Месси состоит из фрукта и 0,3 л протеинового коктейля. Получается, что это еще 150 ккал. Затем следует очередная тренировка по футболу.
Ужин Месси
На ужин футболист привык съедать:
стейк из рыбы;
100 граммов (в первоначальном сухом виде) риса.
тушеные овощи.
Последний прием пищи содержит 600 ккал.
Итого за день Лионель Месси съедает пищи примерно на 2000 ккал. К тому же надо учитывать, что он суммарно занимается спортом не менее 4 часов в сутки.
- Вероятно, такой рацион нужен Месси для того, чтобы немного сбросить вес. Ведь 2 тысячи ккал при таких интенсивных физических нагрузках — это довольно мало. Чтобы нарастить мышечную массу (да и просто держать себя в форме), нужно съедать больше. Особенно если каждый день есть высокие кардионагрузки, — комментирует врач.
Напомним, что 2 тысячи килокалорий в сутки — это рекомендованная норма для женщин. Мужчинам нужно больше — около 2,5 тысячи. Если человек занимается спортом, неважно, какого он пола, то рекомендации могут быть увеличены: все зависит от частоты физической нагрузки.