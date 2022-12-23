Будь как Месси: что ест на завтрак, обед и ужин легендарный футболист

Капитан аргентинской сборной, знаменитый спортсмен Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Аргентинцы выиграли турнир, взяв верх над Францией в финале. Месси забил на турнире 7 голов, отдал 3 голевых паса. Болельщики, СМИ, эксперты и даже те, кто смотрел футбол первый раз, были в полном восторге. Спортивные обозреватели твердят, что это точно лучший матч в 21-м веке и, скорее всего, даже в истории футбола.

35-летний нападающий с Кубком мира в руках — звезда не только футбола, но и соцсетей. Победа Аргентины вызвала невероятный ажиотаж, фанаты делятся эмоциями уже который день, мастерят коллажи, ролики и вообще всячески выражают свое восхищение.