Много или мало: как без весов и калькулятора определить идеальный размер порции

У хрупкой девушки среднего роста и высокого крепкого парня размер обеда будет сильно отличаться. Как понять, что в тарелке — слишком много или, наоборот, слишком мало? Рассказывают эксперты.