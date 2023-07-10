Чем пестрее, тем лучше: как приготовить идеальный летний салат

Лето — это обилие свежих овощей и фруктов по доступным ценам. Конечно, зимой можно купить в магазине практически все то же самое, пусть и дороже, однако по своим свойствам эти продукты не сравнить с теми, что только-только созрели. Летние овощи и фрукты содержат максимум полезных витаминов, минералов и соединений, а также клетчатки.