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Чем пестрее, тем лучше: как приготовить идеальный летний салат

Правильный салат не только поможет утолить аппетит, но и даст заряд витаминов и минералов. Узнайте, что положить в тарелку для полезного и сытного блюда.

10 июля 2023
салат капуста весна ингредиенты
Источник:
iStockphoto

Лето — это обилие свежих овощей и фруктов по доступным ценам. Конечно, зимой можно купить в магазине практически все то же самое, пусть и дороже, однако по своим свойствам эти продукты не сравнить с теми, что только-только созрели. Летние овощи и фрукты содержат максимум полезных витаминов, минералов и соединений, а также клетчатки.

Чтобы ваш холестерин был в порядке, а пищеварение работало как часы, нужно каждый день есть не менее 400 граммов фруктов и овощей. Эта простая пищевая привычка поможет также контролировать уровень сахара в крови и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Простой способ соблюдать это правило — готовить вкусные и полезные салаты. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что положить в тарелку и какую заправку использовать для максимальной пользы здоровью.

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Главное правило, о котором говорят диетологи: чем ярче и пестрее будет ваш салат, тем полезнее он окажется для здоровья.

Овощи обычно делят на несколько групп.

  • Темно-зеленые — брокколи, капуста, руккола, листовая зелень и салаты, шпинат. В этих продуктах есть ударные дозы витамина группы В и фолиевая кислота.

  • Красные и оранжевые —  морковь, тыква, помидор, сладкий перец. Их цвет — признак высокого содержания бета-каротина.

  • Бобовые — фасоль, чечевица, нут. Это сытные продукты, в которых много растительного белка.

  • Крахмалистые — это картофель, кукуруза, батат. Их врачи советуют употреблять в умеренных количествах, чтобы не получить слишком много легкоусвояемых углеводов;

  • Остальные: свекла, сельдерей, огурцы, кабачки и так далее.

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Попробуйте комбинировать в своей тарелке продукты разных цветов. Добавьте к ним источник полезных жиров. Например, это может быть растительное масло для заправки: оливковое, подсолнечное, кунжутное, ореховое. Лучше использовать нерафинированные масла. Сделать салат более сытным и питательным помогут семечки, можно взять тыквенные, подсолнечные или кунжут. Разнообразить вкус салата можно с помощью приправ, лимонного сока, бальзамического уксуса, соевого соуса, чеснока.

Отличной идеей будет положить в салат и немного белковых продуктов. Допускаются яйцо, сыр, отварное куриное мясо, рыбные консервы.

А что насчет фруктов? Для изюминки попробуйте добавить и их в овощные блюда. Например, яблоко добавит пикантности в салат из капусты и моркови. Или можно приготовить фруктовый салат — это отличный вариант легкого летнего десерта. Заправить его лучше натуральным греческим йогуртом без добавок.

Автор текста:Дарья Гапионок
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