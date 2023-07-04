Водоросли, авокадо и еще 6 продуктов-трендов, которые вместо пользы могут навредить

Если говорить про функциональное питание, это не должно быть увлечением каким-то одним продуктом. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, например, орехи и семечки, особенно в качестве перекуса на регулярной основе, могут провоцировать проблемы с пищеварением и желчным пузырем. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, будь то гастрит или колит, в том числе воспалительные заболевания кишечника, то орехи и семечки в принципе противопоказаны, потому что они будут чисто механически травмировать слизистую. То же самое можно отнести практически ко всем другим группам продуктов.