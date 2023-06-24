Яблоки, капуста и еще 18 доступных продуктов, которые помогают вырабатываться коллагену

В Интернете часто публикуют совет: чтобы омолодиться и пополнить запас коллагена, нужно есть продукты и блюда с высоким его содержанием, например холодец, морепродукты, рыбу, мясо, желе. Но все не так просто: нет никакой гарантии, что коллаген из пищи организм использует именно на омоложение кожи. Есть рыбу и морепродукты полезно, но надеяться, что эти продукты избавят от морщин, не стоит, рассказала Александра Филева.