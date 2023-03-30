С эффектом молодильных яблок: 7 продуктов из вашего холодильника, в которых много коллагена

Прочность, упругость и эластичность тканей невозможна без достаточного количества в них особого белка — коллагена. Он образует волокна, которые совместно с другим белком — эластином придают тканям одновременно и растяжимость, и прочность, и поддерживают форму. Особенно важен коллаген для кожи лица и тела, его постоянное обновление позволяет нам дольше оставаться молодыми и красивыми.

Чтобы помочь организму обновлять коллаген, можно запастись некоторыми полезными продуктами, которые дают основу для создания собственных белков. Что стоит держать для молодости в своем холодильнике? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова.