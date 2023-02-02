Коллаген — белок, который важен для здоровья кожи, суставов, костей и волос. Это один из основных строительных белков в нашем организме. Он играет огромную роль в поддержании прочности и упругости тканей.

Многие врачи призывают добавлять в свой рацион коллаген, который содержится в продуктах, чтобы продлить молодость и сохранить здоровье костей. Считается, что больше всего коллагена в костном бульоне. Немало медицинских экспертов настоятельно советуют принимать коллаген и в виде биодобавки.