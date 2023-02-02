Коллаген — белок, который важен для здоровья кожи, суставов, костей и волос. Это один из основных строительных белков в нашем организме. Он играет огромную роль в поддержании прочности и упругости тканей.
Многие врачи призывают добавлять в свой рацион коллаген, который содержится в продуктах, чтобы продлить молодость и сохранить здоровье костей. Считается, что больше всего коллагена в костном бульоне. Немало медицинских экспертов настоятельно советуют принимать коллаген и в виде биодобавки.
Свое мнение о подобной оздоровительной манипуляции высказал врач-терапевт. Полезно ли принимать коллаген или это дань моде?
«Он сделает ваш кал дороже»
— Патология, при которой наблюдается дефицит коллагена, — это цинга, — объяснил
Лечение цинги заключается в приеме витамина С, благодаря которому организм сам благополучно начинает синтезировать коллаген — в том количестве, в котором нужно. Человек выздоравливает, поясняет доктор.
— Это все! Других ситуаций, при которых нужен был бы коллаген, по большому счету, нет, — утверждает врач Кузьменко. — Если вы будете принимать коллаген дополнительно, он просто растворится до аминокислот в желудке, и вы сделаете свой кал чуть дороже. Но если вы владеете акциями компании, которая производит коллаген, то, возможно, имеет смысл рекомендовать его всем, кого знаете.
Чем опасен дефицит коллагена
Недостаток коллагена в организме может привести к преждевременному старению, заявляют врачи. Также нехватка коллагена опасна для пожилых. Главная проблема в том, что выработка коллагена в организме естественным образом начинает снижаться уже после того, как человеку исполнится 20 лет, утверждают эксперты.
Проявляется это в том, что кожа теряет эластичность, появляются морщины, раны заживают медленнее, сухожилия и связки становятся более жесткими, тело начинает терять гибкость, мышечная масса уменьшается.
В этой ситуации важно добавлять в рацион правильные продукты, советуют доктора. Так, уровень коллагена помогут повысить свежие цитрусовые и болгарский перец — витамин С, который в них содержится, помогает организму вырабатывать коллаген. Еще один источник коллагена — это брокколи. Лучше всего есть эти продукты в сыром или отварном виде. Также помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами, считают диетологи.