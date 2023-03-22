Проверьте себя: 6 привычек, из-за которых мы стареем раньше времени

Всем хочется выглядеть свежее и моложе, чтобы окружающие даже не догадывались об истинном возрасте. Когда человек доволен своим отражением в зеркале, то у него повышается самооценка, а дела как будто бы сами начинают идти в гору.
Безусловно, продлить молодость поможет грамотный косметолог: специалист подберет необходимые процедуры, подскажет, как правильно ухаживать именно за вашим типом кожи. Не последнюю роль играет и ежедневный уход: гели для умывания, маски, тоники и кремы. Но все усилия могут легко сойти на нет, если вы не откажетесь от некоторых привычек.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.Личный сайт
— Эти ошибки могут не только приблизить старение, но даже сократить продолжительность жизни, — говорит Лиза Афинская.
6 привычек, от которых надо отказаться прямо сейчас:
Не использовать солнцезащитный крем
Солнце производит лучи UVA, они проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например появлению пигментных пятен, морщин и дряблости.
Незащищенная кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце — это доказывают и многочисленные
Важно: пользоваться солнцезащитным кремом нужно и в пасмурную погоду. Почему? Объясняет врач.
Есть переработанные продукты
К ним относятся:
фастфуд,
сладкая газировка,
пицца,
жирные бургеры,
колбасы и сосиски.
С таким рационом вы точно наберете вес, плюс ко всему
Не следить за весом
С возрастом лишние килограммы активнее «прилипают» к бокам, животу, бедрам — это естественный процесс. Поэтому чем старше вы становитесь, тем проще не заметить, как вес увеличился на 3,5 или даже 7 килограммов.
— Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24,9 в любом возрасте. Измеряйте объем талии: в идеале она должна быть не более 80 см у женщин и 90-94 см — у мужчин. Так вы сможете защитить себя от разных патологий, например от
Игнорировать «продукты молодости»
Еда действительно
Обязательно включите в рацион:
орехи,
фрукты и овощи,
жирную рыбу,
цельнозерновые продукты,
бобовые,
чистую питьевую воду.
Курить
Курение ускоряет разрушение коллагена и эластина, что приводит к дряблости, морщинкам, тусклому цвету лица и другим проблемам с кожей. Наверняка вы замечали, что курильщики выглядят «какими-то уставшими» и даже старше своих лет.
Кроме того, курение — это еще и увеличение риска заполучить множество различных заболеваний. Из-за этой привычки страдают все системы организма, что не может не отразиться на здоровье и внешнем виде человека.
Вести сидячий образ жизни
Если у вас нормальный вес, то все равно недостаток активности может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других различных патологий. Офисные работники страдают от болей в спине, шее, у них обостряются различные хронические заболевания. Иногда врачи даже диагностируют тромбоз.
— Чтобы выглядеть моложе и чувствовать себя лучше, двигайтесь! Например, начните ходить пешком хотя бы по 30 минут в день 5 раз в неделю. Это уже даст свои плоды, — заключила диетолог.