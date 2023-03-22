Проверьте себя: 6 привычек, из-за которых мы стареем раньше времени

Всем хочется выглядеть свежее и моложе, чтобы окружающие даже не догадывались об истинном возрасте. Когда человек доволен своим отражением в зеркале, то у него повышается самооценка, а дела как будто бы сами начинают идти в гору.

Безусловно, продлить молодость поможет грамотный косметолог: специалист подберет необходимые процедуры, подскажет, как правильно ухаживать именно за вашим типом кожи. Не последнюю роль играет и ежедневный уход: гели для умывания, маски, тоники и кремы. Но все усилия могут легко сойти на нет, если вы не откажетесь от некоторых привычек.