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Проверьте себя: 6 привычек, из-за которых мы стареем раньше времени

Даже если вы ходите к косметологу, пользуетесь хорошей косметикой, на лице и шее все равно могут появиться ранние морщины. И виной тому — наши привычки, уверена эксперт.

22 марта 2023
Проверьте себя: 6 привычек, из-за которых мы стареем раньше времени
Источник:
Getty Images

Всем хочется выглядеть свежее и моложе, чтобы окружающие даже не догадывались об истинном возрасте. Когда человек доволен своим отражением в зеркале, то у него повышается самооценка, а дела как будто бы сами начинают идти в гору.

Безусловно, продлить молодость поможет грамотный косметолог: специалист подберет необходимые процедуры, подскажет, как правильно ухаживать именно за вашим типом кожи. Не последнюю роль играет и ежедневный уход: гели для умывания, маски, тоники и кремы. Но все усилия могут легко сойти на нет, если вы не откажетесь от некоторых привычек.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

— Эти ошибки могут не только приблизить старение, но даже сократить продолжительность жизни, — говорит Лиза Афинская.

6 привычек, от которых надо отказаться прямо сейчас:

Не использовать солнцезащитный крем

Солнце производит лучи UVA, они проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например появлению пигментных пятен, морщин и дряблости.

Незащищенная кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце — это доказывают и многочисленные исследования ученых.

Важно: пользоваться солнцезащитным кремом нужно и в пасмурную погоду. Почему? Объясняет врач.

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Есть переработанные продукты

К ним относятся:

  • фастфуд,

  • сладкая газировка,

  • чипсы,

  • пицца,

  • жирные бургеры,

  • колбасы и сосиски.

С таким рационом вы точно наберете вес, плюс ко всему повышается риск заработать различные опасные патологии. И кожа, конечно же, станет тусклой и раньше времени покроется морщинами.

Не следить за весом

С возрастом лишние килограммы активнее «прилипают» к бокам, животу, бедрам — это естественный процесс. Поэтому чем старше вы становитесь, тем проще не заметить, как вес увеличился на 3,5 или даже 7 килограммов.

— Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24,9 в любом возрасте. Измеряйте объем талии: в идеале она должна быть не более 80 см у женщин и 90-94 см — у мужчин. Так вы сможете защитить себя от разных патологий, например от сахарного диабета, — говорит диетолог.

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Игнорировать «продукты молодости»

Еда действительно может помочь человеку выглядеть моложе и свежее, чувствовать себя лучше.

Обязательно включите в рацион:

  • орехи,

  • фрукты и овощи,

  • жирную рыбу,

  • цельнозерновые продукты,

  • бобовые,

  • чистую питьевую воду.

Курить

Курение ускоряет разрушение коллагена и эластина, что приводит к дряблости, морщинкам, тусклому цвету лица и другим проблемам с кожей. Наверняка вы замечали, что курильщики выглядят «какими-то уставшими» и даже старше своих лет.

Кроме того, курение — это еще и увеличение риска заполучить множество различных заболеваний. Из-за этой привычки страдают все системы организма, что не может не отразиться на здоровье и внешнем виде человека.

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Вести сидячий образ жизни

Если у вас нормальный вес, то все равно недостаток активности может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других различных патологий. Офисные работники страдают от болей в спине, шее, у них обостряются различные хронические заболевания. Иногда врачи даже диагностируют тромбоз.

— Чтобы выглядеть моложе и чувствовать себя лучше, двигайтесь! Например, начните ходить пешком хотя бы по 30 минут в день 5 раз в неделю. Это уже даст свои плоды, — заключила диетолог.

Автор текста:Софья Хромова
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