— То, что курение — основная причина развития пятнадцати форм рака и ряда других наиболее распространенных заболеваний, например, это болезни сердца и сосудов, легких, диабет — уже давно доказанный научный факт. Отказ от этой вредной привычки в любом возрасте приводит к эффективному снижению вероятности развития рака и других опасных заболеваний. Об этом написаны многие сотни тысяч страниц, как в научных, так и популярных изданиях, — говорит Давид Заридзе.

Еще один факт, который доказан учеными: курение онкологических больных отрицательно влияет на эффективность противоопухолевой терапии и прогноз заболевания. Так, люди с диагнозом «рак», которые бросили курить, живут на 2-3 года дольше, чем те, кто этого не сделал.

Отказ от вредной привычки снижает смертность на 35% и риск прогрессирования болезни.

— Этот результат как минимум сопоставим с эффективностью современных инновационных противоопухолевых препаратов. О том, что курение значительно ухудшает шансы излечиться и выжить, онкологические пациенты, увы, не знают. Им об этом не говорят. Не то чтобы скрывают, а просто не знают или недосуг, — говорит профессор.