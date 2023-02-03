«Когда вы научитесь лечить рак?» — этот вопрос академику Давиду Заридзе задают вот уже 50 лет. Но, как ни странно, грандиозный прогресс в лечении рака, особенно за последнее десятилетие, остался незамеченным в обществе.
Еще один вопрос звучит так: «Действительно ли курение является причиной рака?» Несмотря на то, что об этом твердят еще со школы, а на пачках сигарет уже не первый год красуются страшные картинки, некоторые люди почему-то до сих пор сомневаются.
Президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
— То, что курение — основная причина развития пятнадцати форм рака и ряда других наиболее распространенных заболеваний, например, это болезни сердца и сосудов, легких, диабет — уже давно доказанный научный факт. Отказ от этой вредной привычки в любом возрасте приводит к эффективному снижению вероятности развития рака и других опасных заболеваний. Об этом написаны многие сотни тысяч страниц, как в научных, так и популярных изданиях, — говорит Давид Заридзе.
Еще один факт, который доказан учеными: курение онкологических больных отрицательно влияет на эффективность противоопухолевой терапии и прогноз заболевания. Так, люди с диагнозом «рак», которые бросили курить, живут на 2-3 года дольше, чем те, кто этого не сделал.
Отказ от вредной привычки снижает смертность на 35% и риск прогрессирования болезни.
— Этот результат как минимум сопоставим с эффективностью современных инновационных противоопухолевых препаратов. О том, что курение значительно ухудшает шансы излечиться и выжить, онкологические пациенты, увы, не знают. Им об этом не говорят. Не то чтобы скрывают, а просто не знают или недосуг, — говорит профессор.
По данным США, об отрицательном воздействии курения на исход болезни больным сообщают 20-40 % врачей. Скорее всего, ситуация в нашей стране в этом плане не лучше. В итоге значительный прогресс в лекарственной терапии рака, в частности рака легкого, практически обнуляется курением.
Вредная привычка значительно ухудшает течение других заболеваний. Яркий пример — ВИЧ. Продолжительность жизни у людей с ВИЧ не ниже, чем у здоровых, если инфицированные принимают АРВТ-терапию. Но увы, многие из них умирают от рака легкого и других ассоциированных с курением злокачественных опухолей. Кроме того, вредная привычка ухудшает эффективность противовирусной терапии, снижает в среднем на 6 лет продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов.
Курение — это болезнь, которая фигурирует в Международной классификации болезней.
— Курильщиков надо лечить! Причем лечить — и «здоровых» курильщиков, и курильщиков с онкологическими и другими тяжелыми болезнями, на прогноз и исход которых курение оказывает губительное влияние, — уверен Давиз Заридзе.
По мнению профессора, программа лечения должна включать научно обоснованные методы отказа от курения, с учетом:
применения никотинзаместительной терапии (НЗТ) + консультирование психотерапевтом;
возможного перехода на использование электронных сигарет (ЭСДН) при отказе от традиционных сигарет для той категории больных, которым психологически сложно самостоятельно сделать этот шаг и которых не удовлетворяет эффект НЗТ.
— Лечение табакокурения экономически выгодно для системы здравоохранения, особенно по сравнению с другими методами лечения. И наоборот, продолжение курения значительно увеличивает траты на лечение. В связи с этим предложение лечить никотиновую зависимость по ОМС считаю экономически обоснованным, — заключил профессор.
Кальян как еще одна альтернатива
Некоторые до сих пор верят, что кальян — это всего лишь «безопасное развлечение». Их сейчас можно купить практически в любом табачном магазине, да и в заведениях они не запрещены.
Разбираемся, как курение кальяна на самом деле сказывается на организме , — особенно если сравнивать с сигаретами.