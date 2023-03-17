Поможет ли гимнастика для лица убрать морщины? Честный ответ пластического хирурга

Упражнения для мышц лица каждый человек может без труда найти в Интернете. Кроме того, существует множество онлайн-марафонов, в рамках которых эксперты по омоложению делятся собственной методикой сохранения красоты.

Одно из самых распространенных направлений — фейс-фитнес (Face Fitness). Эксперты показывают различные упражнения, в которых напрягаются разные группы мышц на лице, челюсть и даже шея. Такая регулярная «разминка» якобы должна продлить молодость.