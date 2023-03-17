Поможет ли гимнастика для лица убрать морщины? Честный ответ пластического хирурга

Упражнения для мышц лица каждый человек может без труда найти в Интернете. Кроме того, существует множество онлайн-марафонов, в рамках которых эксперты по омоложению делятся собственной методикой сохранения красоты.
Одно из самых распространенных направлений — фейс-фитнес (Face Fitness). Эксперты показывают различные упражнения, в которых напрягаются разные группы мышц на лице, челюсть и даже шея. Такая регулярная «разминка» якобы должна продлить молодость.
Однако участники таких интенсивов зачастую сталкиваются с обратным эффектом. У части из них количество морщин после прохождения комплекса упражнений только увеличивается, другие страдают от внезапных болей в шейно-воротниковой зоне. Это происходит потому, что создатели марафонов чаще всего не имеют медицинского образования и не подозревают о возможных противопоказаниях к некоторым упражнениям.
По мнению медицинского сообщества, фейс-фитнес — это неэффективный способ сохранения естественной красоты. Данная методика может помочь при старении лишь на 1%. Также она подходит не для всех типов кожи — гимнастика для лица может замедлить возрастные изменения только на 2-3 года у людей с отечно-деформационным типом старения. Помимо этого, если заниматься фейс-фитнесом постоянно, кожные покровы начнут деформироваться, что неизбежно приведет к увеличению количества морщин.
Врач — пластический хирург ФНКЦ ФМБА России
— У этой методики отсутствует доказательная научная база — все домыслы о пользе упражнений складываются из отзывов клиентов и самих «специалистов» по омоложению. Большинство пластических хирургов ставят под вопрос эффективность такой гимнастики для лица, а значит, участие в онлайн-марафонах — это пустая трата денег и времени, — отмечает Александр Смаль.
Добиться омолаживающего эффекта, а именно:
убрать нависшее веко,
устранить морщины и подтянуть кожу лица,
возможно с помощью пластической хирургии. В современном мире это направление настолько развито, что врачи с легкостью могут устранить любые недостатки внешности. Специалисты применяют в своей работе малоинвазивные методы, которые не оставляют косметических дефектов после операции. Поэтому если вы кардинально чем-то недовольны в своей внешности, то обратитесь к профессионалу с медицинским образованием.
Может ли коллаген продлить молодость
Еще одна популярная методика омоложения — прием коллагеновых порошков.
Коллаген — это необходимый для нашего организма белок, при его дефиците страдают суставы, внутренние органы и, конечно же, внешний вид. Стоит ли пить коллагеновые добавки, чтобы выглядеть свежее и моложе? Разбираемся с экспертами.