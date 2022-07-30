Красота или здоровье?

Существуют две самые известные операции, которые делают на носу: септопластика и ринопластика. В чем разница, отвечает пластический хирург Евгений Добрейкин:

- Отличие ринопластики от септопластики в том, что при септопластики выполняется только коррекция только внутренней части перегородки — та, что находится между носовыми ходами. То есть внешне нос не трогается и ничего не делается — поэтому после операции человек остается без синяков. Через ноздрю удаляется искривленная часть — и все.

По словам эксперта, на практике некачественная септопластика может закончиться обложением, которое действительно изменит внешний вид носа. Но такой апгрейд мало кому понравится:

- Если удалить слишком много хрящевой ткани перегородки, нос может провалиться. Это очень частая деформация. Чтобы понять, как это выглядит, посмотрите на профессиональных бойцов — когда они постоянно получают травмы, у них спинка носа проваливается, и он получается вмятый.

Вот то же самое может произойти, если удалить слишком много ткани потому, что сверху надо оставлять 1 сантиметр минимум, на чем будет держаться нос, потому что перегородка — это опора для всей конструкции носа, — поясняет врач.