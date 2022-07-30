Некрозы, парезы, выворот век: хирург объяснил, чем могут закончиться пластические операции
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Нередко звезды в ответ на вопрос о пластических операциях кокетливо заявляют: ничего, мол, не делала — только носовую перегородку исправляла ради здоровья, поэтому лицо и изменилось.

Не врут ли нам знаменитости? И какую операцию действительно делают ради здоровья, а какую — во имя красоты? Разбираемся вместе с врачами.

Анна Никитина
Анна Никитина
Медицина

Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.

Почему наш нос становится кривым

Что вообще называют искривлением носовой перегородки? Хирург, ринголог Анна Никитина дает такое определение:

- Искривление перегородки носа — изменение формы ПН, возникающее в результате травмы, перелома или аномального формирования ее косто-хрящевого скелета, чаще в результате более быстрого роста хряща. Человеку с такой проблемой трудней дышать носом, — говорит специалист.

При этом, отмечает Никитина, не всякое искривление можно считать болезнью:

- Плавные искривления ПН не считаются патологией. Диагноз зависит не от формы искривления, а от симптомов, которые она вызывает. К примеру, наличие даже выраженной деформации ПН может ничем не проявляться клинически.

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Никитина также объяснила, как именно происходит искривление:

- У новорожденных детей носовая перегородка, как правило, прямая, а скелет ее состоит из отдельных, не граничащих между собой «островков» хрящей ткани — зон роста. Эти фрагменты, окостеневая, начинают расти и соединятся друг с другом, формируя костно-хрящевой остов, который обеспечивает опору спинке наружного носа.

Из-за травм носа или других неизвестных причин в физиологическом росте скелета ПН происходит сбой. В результате этого фрагменты будущего скелета растут навстречу друг другу, накладываются друг на друга, и изгибаются. Тем самым образуют шипы и гребни по ходу швов.

Скелет ПН перестает расти к 16-18 годам жизни, по новым данным — до 21 года, — поясняет врач.

Евгений Добрейкин
Евгений Добрейкин
Медицина

Пластический хирург, кандидат медицинских наук

Красота или здоровье?

Существуют две самые известные операции, которые делают на носу: септопластика и ринопластика. В чем разница, отвечает пластический хирург Евгений Добрейкин:

- Отличие ринопластики от септопластики в том, что при септопластики выполняется только коррекция только внутренней части перегородки — та, что находится между носовыми ходами. То есть внешне нос не трогается и ничего не делается — поэтому после операции человек остается без синяков. Через ноздрю удаляется искривленная часть — и все.

По словам эксперта, на практике некачественная септопластика может закончиться обложением, которое действительно изменит внешний вид носа. Но такой апгрейд мало кому понравится:

- Если удалить слишком много хрящевой ткани перегородки, нос может провалиться. Это очень частая деформация. Чтобы понять, как это выглядит, посмотрите на профессиональных бойцов — когда они постоянно получают травмы, у них спинка носа проваливается, и он получается вмятый.

Вот то же самое может произойти, если удалить слишком много ткани потому, что сверху надо оставлять 1 сантиметр минимум, на чем будет держаться нос, потому что перегородка — это опора для всей конструкции носа, — поясняет врач.

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Кому нужна септопластика

По словам Никитиной, есть несколько ярких симптомов, что искривление носовой перегородки угрожает здоровью и человек нуждается в операции:

  • Выраженное, чаще постоянное затруднение носового дыхания — одностороннее или двустороннее. Это приводит к вторичному вазомоторному риниту — увеличению нижних носовых раковин. Пациенты начинают предъявлять жалобы на прозрачные выделения из полости между носа, поочередную заложенность носа, чаще в горизонтальном положении;

  • Искривление перегородки носа в сочетании с хронистом или рецидивирующим острым риносинуситом/острым средним отитом;

  • Искривление ПН в сочетании с хроническим дакриоциститом, нарушением оттока слезы;

  • Деформация отделов ПН, затрудняющее внутриносовую хирургию, к примеру доступ к околоносовым пазухам.

- Перед операцией врач беседует с человеком и выясняет: были ли травмы, мешают ли симптомы нормальной жизни. Зачастую искривление перегородки носа приводит к хроническому риносинуситу. Для постановки этого диагноза нужно более углубленное обследование — эндоскопия полости носа, компьютерная томография околоносовых пазух, — поясняет врач.

Подробнее о септопластике можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Тигран Алексанян
Тигран Алексанян
Медицина

Пластический хирург, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук

Кому нужна ринопластика

Главная причина, по которой стоит сделать ринопластику — ваше желания изменить форму носа, отмечает пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, даже небольшая коррекция дефектов может изменить не только внешность человека, но и всю жизнь, самооценку человека. Ведь мало того, что форма носа может попросту не нравится его обладателю — она еще может мешать нормально контактировать с людьми и наслаждаться жизнью. Особенно если за нос человека всю жизнь дразнят.

Еще одна веска причина сделать ринопластику — исправить прошлую неудачную операцию. Дело в том, отмечает Алексанян, что любое вмешательство в анатомию носа может иметь ряд последствий: эстетические неточности, проблемы с дыханием, нос даже может «уплыть». Оценить результаты ринопластики можно через год после операции, после чего врач может принять решение о повторном вмешательстве.

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Подводя итог: операцию по исправлению носа имеет смысл делать по медицинским показаниям, из эстетических соображений и для исправления уже проделанной операции. Септопластика — это операция, которую делают по конкретным медицинским показания, которая позволяет избавиться от неприятных симптомов, но никаких изменений внешности не даст. А вот то, что действительно может изменить ваш нос — ринопластика. В ряде случаев эти процедуры совмещают.

Дарья Гапионок