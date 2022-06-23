К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Раша. Текст статьи опубликован в ResearchGate.

В рамках эксперимента специалисты наблюдали за 14 испытуемыми. Для добровольцев создали трехмесячную спортивную программу с боксом, адаптированную специально для людей со второй стадией болезни Паркинсона. Ученые проверили все симптомы недуга до и после тренировок.

Выяснилось, что бокс отлично помогает людям с этим диагнозом избавиться от депрессии и беспокойства, наладить сон и снизить неприятные ощущения. А еще этот вид спорта, как показал эксперимент, облегчает проблемы, связанные с моторной функцией организма.