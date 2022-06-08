Болезнь Паркинсона — неизлечимое заболевание нервной системы, в результате которого разрушаются нейроны головного мозга. Прогрессирует болезнь медленно, а ее причины до сих пор точно не известны. Современная медицина может лишь уменьшить развитие болезни, но вылечить ее нельзя.
Известно, что болезнью Паркинсона страдает Билл Гейтс. Миллиардер объявил об этом в 2012 году. Болезнь Паркинсона была у боксера Мухаммеда Али. Диагноз спортсмену поставили спустя три года после последнего боя в 1981 году. В 1990-е годы болезнь Паркинсона была обнаружена у актера Михаила Ульянова. Родные возили его на лечение даже в Китай, но с годами болезнь заметно усилилась. Заподозрили паркинсонизм и у президента США Джо Байдена.
Ранний симптом
Диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии — самая главная задача. Тогда вовремя удается замедлить ее развитие. Но чаще случается так, что большинство пациентов узнают о паркинсонизме, когда уже потеряли 60-80% нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин в отделах центральной нервной системы.
Поэтому очень важно «поймать» болезнь при первых же признаках ее проявления. Одним из ранних симптомов могут быть тревожные сны и кошмары по ночам. Это
Они проанализировали данные о здоровье почти 4 тысяч мужчин с нормальным функционированием мозга. Обнаружилось, что в течение 12 лет у тех из них, кто часто видел страшные сны, в два раза чаще выявляли болезнь Паркинсона. Более того, в первые четыре года исследования частые тревожные сны были связаны с шестикратным увеличением риска развития неврологического заболевания.
Исследователи отмечают, что кошмары по ночам ученые уже давно связывают с неврологическими заболеваниями — особенно, у мужчин. Но это первое исследование, посвященное изучению того, являются ли эти симптомы предупреждением о болезни Паркинсона.
Результаты британского исследования показали, что пожилых людей можно проверить на болезнь Паркинсона, спросив их о содержании их снов. Это позволит вовремя выявить проблему и использовать все средства, чтобы помочь остановить возможное появление физических симптомов болезни Паркинсона, таких как тремор, скованность в движениях и медлительность.
- Учащение плохих снов и ночных кошмаров у людей в возрасте (без видимых причин на это) должно стать тревожным сигналом — стоит обратиться за медицинской помощью, — говорят авторы исследования.
У женщин — все иначе
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Также известно, что мужчины с болезнью Паркинсона, как правило, видят более тревожные сны, чем женщины с таким же диагнозом — но почему это происходит, ученые пока не выяснили. Возможно, что-то меняется в лобной коре, которая регулирует эмоции во время сна, по мере старения мужского мозга.