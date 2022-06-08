Болезнь Паркинсона — неизлечимое заболевание нервной системы, в результате которого разрушаются нейроны головного мозга. Прогрессирует болезнь медленно, а ее причины до сих пор точно не известны. Современная медицина может лишь уменьшить развитие болезни, но вылечить ее нельзя.

Известно, что болезнью Паркинсона страдает Билл Гейтс. Миллиардер объявил об этом в 2012 году. Болезнь Паркинсона была у боксера Мухаммеда Али. Диагноз спортсмену поставили спустя три года после последнего боя в 1981 году. В 1990-е годы болезнь Паркинсона была обнаружена у актера Михаила Ульянова. Родные возили его на лечение даже в Китай, но с годами болезнь заметно усилилась. Заподозрили паркинсонизм и у президента США Джо Байдена.