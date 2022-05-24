«Большой нос хорошего лица не спортит», — считали издавна в народе, хотя многие сейчас все же предпочитают маленькие и аккуратные носы. А если носа нет совсем? Такое может произойти из-за неудачной пластики, травмы, некоторых заболеваний, которые приводят к утрате тканей носа.
Буквально несколько дней назад экс-супруга футболиста Андрея Аршавина шокировала петербуржцев своей внешностью. Алиса Казьмина, которая уже несколько лет, по ее словам, страдает от аутоиммунного заболевания, разрушившего ее нос (правда, есть мнение, что произошло все из-за сифилиса), вышла на прогулку без маски и пластыря на лице. Сочувствующих молодой женщине волнует один вопрос — неужели нельзя восстановить нос? Ведь возможности пластической хирургии постоянно растут.
- Проблемой реконструкции и восстановления наружного носа интересовались врачи более 1000 лет назад, — рассказала «Доктору Питеру» пластический хирург клиники ForMe Ксения Шокурова. — Самые первые способы пластики зародились в Индии. Людям пересаживали ткани лба в область носа. Самое интересное, что этот метод до сих пор используется в онкохирургии.
Наш наружный нос состоит из корня, спинки, скатов, крыльев и кончика. Стенки образуют костная, хрящевая ткань и кожа. В некоторых случаях необходимо восстанавливать все составляющие, где-то же требуется пересадка, например, только кожи.
- В зависимости от объема утраченных тканей врач определяет способ для восстановления, — объяснила Ксения Шокурова. — Например, если повреждены или утрачены внутренние структуры носа — хрящи или кости, пластические хирурги чаще всего используют аллотрансплантанты — собственные ткани.
В изготовлении трансплантата (страта) могут использовать хрящи ребер, остатки носовой перегородки или части ушной раковины. Но потребуется достаточное количество кожи, чтобы покрыть остов.
- Также существует множество имплантатов носа, которые делают из силикона, политетрафторэтилена, полиэтилена, гидроксиапатита и подобных тканей, — рассказала Ксения Шокурова.
Но, как оказалось, большинство хирургов стараются не использовать подобные имплантаты из-за большого количества осложнений.
- Дело в том, что из-за плотности структуры они часто смещаются и образовывают пролежни близлежащих тканей, — предупреждает пластический хирург.
Сейчас на выручку людям, утратившим нос, пришла микрохирургическая техника, «каркас» носа восстанавливают с помощью собственных хрящей, а кожу формируют из своей кожи с других участков.
- Секрет состоит в том, что ткани пересаживают вместе с питающими сосудами, с помощью микроскопа хирург ювелирно соединяет сосуды донорской части и реципиентной зоны (зона, куда будут «вживлять» ткань), — объяснила пластический хирург Шокурова.
В зависимости от степени повреждения при сохранном кожном покрове вероятность создать красивый нос больше, так как при пересадке кожи в любом случае останутся рубцы на месте краев пересаженных тканей.
- Стоит заметить, что иногда полное протезирование может выглядеть более эстетично, — предупреждает врач.
Но микрохирургия — это не предел. Сейчас большое внимание уделяют биоинженерии.
- Существует уже много работ по «выращиванию» под кожей руки ушной раковины или отдельных хрящевых структур носа, — говорит Ксения Шокурова. — Это реальное будущее, осложненное морально-этическими проблемами и недостатком клинически-экспериментальной базы.