Женщине всегда трудно мириться с тем, что молодость уходит. И если фигуру «подтянуть» можно, сбросив лишние килограммы, и как следствие — выглядеть более моложаво, то вот с лицом все не так просто.

Очень печально видеть, что появляются брыли, кожа становится дряблой и провисает вниз. Многие проделывали перед зеркалом такой «фокус» — подтягивали пальцами кожу в районе висков вверх и с удовольствием наблюдали, как заостряется подбородок, очерчиваются скулы и овал лица становится как у двадцатилетней. Но как зафиксировать этот эффект без помощи пальцев?

Не стоит отчаиваться — как и фигуру, так и лицо вполне можно «вернуть» на место простыми упражнениями. Об одном — доступном и легком в исполнении — рассказал врач-остеопат.