Женщине всегда трудно мириться с тем, что молодость уходит. И если фигуру «подтянуть» можно, сбросив лишние килограммы, и как следствие — выглядеть более моложаво, то вот с лицом все не так просто.
Очень печально видеть, что появляются брыли, кожа становится дряблой и провисает вниз. Многие проделывали перед зеркалом такой «фокус» — подтягивали пальцами кожу в районе висков вверх и с удовольствием наблюдали, как заостряется подбородок, очерчиваются скулы и овал лица становится как у двадцатилетней. Но как зафиксировать этот эффект без помощи пальцев?
Не стоит отчаиваться — как и фигуру, так и лицо вполне можно «вернуть» на место простыми упражнениями. Об одном — доступном и легком в исполнении — рассказал врач-остеопат.
Он
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиЛичный сайт
Упражнение для подтяжки лица
— Это упражнение направлено на то, чтобы подтянуть ткани лица, подбородка, отчасти — передней поверхности шеи вверх, — объяснил врач-остеопат Владимир Животов. — Для его правильного выполнения надо прижать ладони к лицу и двигаться от подбородка вверх по краю челюстной дуги с правой и левой стороны одновременно и равномерно. Дойдя до скуловой дуги, останавливаемся. Это упражнение поможет «приподнять» лицо.
Побочный эффект
Врач обращает внимание, что это упражнение имеет и еще один эффект.
— Через систему мышечных связей наше лицо связано со всем телом. При выполнении этого упражнения те, кто может тонко чувствовать свое тело, могут ощутить легкое движение в ногах, — объясняет Владимир Животов. — Так что это упражнение также поможет, когда у вас сильно устали ноги, когда вы сильно утомились. Оно способно снять напряжение в ногах.
Кремы не помогут
Как будет выглядеть наше лицо в 30, 40, 50 лет, во многом зависит от генетики и образа жизни. К сожалению, тщательный уход за лицом, покупка дорогих кремов не всегда дают нужный эффект. Например, средства с активатором молодости — коллагеном — вообще не работают, говорят врачи.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие косметические процедуры помогут быстро помолодеть — избавиться от брылей, подтянуть лицо — и не тратить время на упражнения в домашних условиях.
В первую очередь это фейслифтинг и блефаропластика. Но эти процедуры требуют предварительной консультации врача. Стоимость вмешательства будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.