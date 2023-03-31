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Морщины и переломы зубов: что происходит с лицом, если неправильно установить имплантаты

Прежде чем приступить к протезированию, врачи проводят комплексные исследования не только зубов, но еще и мышц и суставов челюсти. Объясняем, что бывает, если пропустить этот этап лечения.

31 марта 2023
Морщины и переломы зубов: что происходит с лицом, если неправильно установить имплантаты
Источник:
stock.adobe.com

В петербургских стоматологических клиниках dentalab восстановление зубов начинается с тщательного обследования пациента, которое проводят с помощью современного оборудования. Важная его часть — трехмерное сканирование. Оно позволяет создать точную 3D-модель как отдельных зубов, так и обеих челюстей. Врачи используют полученное изображение, чтобы спроектировать уникальную систему протезирования, подходящую именно для этого пациента. Кроме того, при сканировании и моделировании будущей работы учитываются патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Также специалисты dentalab применяют гнатологическое оборудование, имитирующее работу зубочелюстной системы: зубов, мышц и суставов. Главная задача исследования — выявлять изменения челюстей и анализировать траекторию движения, что позволяет диагностировать нарушения и определять физиологически правильный прикус. Полученные результаты учитывают при протезировании. Используя гнатологический аппарат, врачи проводят электростимуляцию, помогающую устранить мышечные спазмы и восстановить кровообращение в этой области лица.

Неотъемлемая часть комплексной диагностики компьютерная томография, которая позволяет получить как панорамный снимок нужной области, так и трехмерное изображение. И разумеется, при подготовке к имплантации задействуется собственная лаборатория клиники.

Морщины и переломы зубов: что происходит с лицом, если неправильно установить имплантаты
Специалисты группы стоматологических клиник dentalab
Источник:
Фото предоставлено пресс-службой группы стоматологических клиник dentalab

Сочетание цифровых технологий, многолетнего опыта врачей dentalab и комплексного подхода помогает не только возвратить пациенту красивую улыбку, но и обеспечить правильную работу сложной системы зубов, суставов, челюстей и мышц лица.

Специалисты dentalab предупреждают, что недостаточно тщательная подготовка к имплантации может повлечь негативные последствия:

  • сколы и переломы конструкции и зубов;

  • проблемы с суставами челюсти;

  • выраженные болевые ощущения;

  • бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне;

  • гипертонус мышц, приводящий к появлению морщин и искажению профиля лица.

Чтобы снизить риски и повысить качество имплантации, в dentalab задействуют возможности современных цифровых технологий. Так, планирование вмешательства проводится с помощью специальной компьютерной программы. Она позволяет объединить КТ пациента и цифровой скан зубов, чтобы визуализировать будущую работу. Врач создает шаблоны для размещения имплантатов и видит, как они будут выглядеть в кости. По этому же файлу готовятся временные коронки.

Для восстановления зубов специалисты dentalab используют систему Anthogyr швейцарского концерна Straumann Group. Ее титановые имплантаты устойчивы к высоким нагрузкам, а особый материал поверхности способствует росту костной ткани и успешному приживлению. Абатмент — элемент, на который врач фиксирует эстетическую коронку, — и имплантат соединены так, чтобы обеспечивать прочность и герметичность всей конструкции, предупреждать попадание бактерий.

Врачи стоматологических клиник dentalab подберут модель, длину и диаметр имплантата для конкретного случая. В арсенале современного стоматолога есть инструменты для создания красивой улыбки — и при восстановлении одного зуба, и при полном протезировании челюсти.

Группа стоматологических клиник dentalab работает уже 13 лет. За это время ее услугами воспользовались более 20 000 человек. Пациентов привлекают удобный сервис, индивидуальный подход и высокая квалификация специалистов. У каждого из них за плечами годы профессионального опыта, а стаж главного врача — более 30 лет. В dentalab серьезно относятся к выбору имплантатов, которые используются при протезировании. Именно поэтому петербургская сеть клиник выступает партнером Straumann Group. В 2023 году dentalab участвует в премии «Доктор Питер — частная медицина». Выдвинуть ее в номинации «Стоматология» можно на этой странице.

Сеть клиник dentalab, лицензия ЛО-78-01-010136 от 3 сентября 2019 года

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