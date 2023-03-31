Морщины и переломы зубов: что происходит с лицом, если неправильно установить имплантаты

Чтобы снизить риски и повысить качество имплантации, в dentalab задействуют возможности современных цифровых технологий. Так, планирование вмешательства проводится с помощью специальной компьютерной программы. Она позволяет объединить КТ пациента и цифровой скан зубов, чтобы визуализировать будущую работу. Врач создает шаблоны для размещения имплантатов и видит, как они будут выглядеть в кости. По этому же файлу готовятся временные коронки.

Для восстановления зубов специалисты dentalab используют систему Anthogyr швейцарского концерна Straumann Group. Ее титановые имплантаты устойчивы к высоким нагрузкам, а особый материал поверхности способствует росту костной ткани и успешному приживлению. Абатмент — элемент, на который врач фиксирует эстетическую коронку, — и имплантат соединены так, чтобы обеспечивать прочность и герметичность всей конструкции, предупреждать попадание бактерий.

Врачи стоматологических клиник dentalab подберут модель, длину и диаметр имплантата для конкретного случая. В арсенале современного стоматолога есть инструменты для создания красивой улыбки — и при восстановлении одного зуба, и при полном протезировании челюсти.