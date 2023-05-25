«Морская капуста не защитит»: 4 категории здоровых людей, которым может потребоваться прием йода

«Во-первых, при термической обработке часть йода может разрушаться . Во-вторых, в продуктах, даже якобы богатых йодом, содержится не та формула йода, которая нужна для насыщения щитовидной железы, — объясняет эндокринолог. — В процессе трансформации в организме йод превращается в нужный, но его количество крайне мало. Настолько мало, что ни один продукт даже в огромном количестве потребления не сможет перекрыть потребность . В комплексных минеральных добавках йода также недостаточно. Поэтому определенным группам населения необходима терапия препаратами йода» .