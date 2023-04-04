Проблемы со щитовидкой или усталость? 3 симптома, которые помогут отличить одно от другого

«У меня есть друг, который вел себя как человек уставший, выгоревший, недовольный собой и другими. Всем казалось, что ему нужен психолог или психотерапевт. В итоге выяснилось, что у парня гипотиреоз — болезнь щитовидной железы. После обследования ему назначили заместительную терапию (одна таблетка натощак), и теперь он вновь стал собой — жизнерадостным, общительным, полным сил», — рассказывает врач.

И проблемы со щитовидной железой, и дефицит нужных микро- и макроэлементов могут проявляться следующими симптомами: