Что выросло, то выросло: трихолог Щеплева объяснила, почему волосы нельзя сделать лучше

Для некоторых девушек длинные, густые волосы — мечта, на которую не жалко никаких денег. В Интернете есть много советов по поводу того, как сделать свои волосы лучше, длиннее, крепче: от рецептов яичных масочек до советов по поводу того, в какие дни по лунному календарю подстригать кончики.

Но истина такова: ни народные премудрости, ни дорогостоящие средства по уходу за волосами нередко не могут никак повлиять на состояние ваших волос. Разбираемся вместе со специалистом, почему так может происходить.