Сухая кожа, потрескавшиеся губы и еще 3 симптома, за которыми может скрываться рак

По словам онколога Марка Брауна, иногда онкология заявляет о себе весьма нетипичными симптомами. Особенно часто это наблюдается у пациентов с раком кожи.

— Исследования ученых показали, что в последнее десятилетие число случаев инвазивной меланомы увеличивалось каждый год на 27% , — говорит эксперт.

Онколог рассказал, какие симптомы помогут заподозрить рак кожи (и другие виды онкологии) на ранней стадии.

Очень сухая кожа

Безусловно, в холода кожа становится более чувствительной, поэтому может возникать чувство стянутости, здесь беспокоиться не стоит. Но вам точно стоит насторожиться, если на теле появился участок, который сильно шелушится и очень сухой на ощупь.

— В большинстве случаев это обычно что-то менее серьезное, например экзема, но я бы рекомендовал все равно показаться врачу. Бывали случаи, когда такой симптом помогал диагностировать онкологию, — говорит доктор Браун.