Сухая кожа, потрескавшиеся губы и еще 3 симптома, за которыми может скрываться рак

Самое важное в лечении онкологического заболевания — как можно скорее поставить диагноз и начать терапию. Благодаря современным лекарствам и методикам, сейчас можно добиться стойкой ремиссии, а в некоторых случаях даже полностью излечиться от коварной болезни.
Беда в том, что рак сложно диагностировать самостоятельно. Опухоль может прогрессировать несколько месяцев и даже лет, но человек не будет о ней догадываться. Проблемы с весом, сильную усталость и перепады в настроении зачастую списывают на переутомление или последствия пищевых привычек.
По словам онколога Марка Брауна, иногда онкология заявляет о себе весьма нетипичными симптомами. Особенно часто это наблюдается у пациентов с раком кожи.
— Исследования ученых показали, что в последнее десятилетие число случаев инвазивной меланомы увеличивалось каждый год на 27%, —
Онколог рассказал, какие симптомы помогут заподозрить рак кожи (и другие виды онкологии) на ранней стадии.
Очень сухая кожа
Безусловно, в холода кожа становится более чувствительной, поэтому может возникать чувство стянутости, здесь беспокоиться не стоит. Но вам точно стоит насторожиться, если на теле появился участок, который сильно шелушится и очень сухой на ощупь.
— В большинстве случаев это обычно что-то менее серьезное, например экзема, но я бы рекомендовал все равно показаться врачу. Бывали случаи, когда такой симптом помогал диагностировать онкологию, — говорит доктор Браун.
Потрескавшиеся губы
Здесь тоже все может решать сезонность: в холодную погоду губы сильнее сохнут, но вам должна помогать гигиеническая помада и обильное питье воды.
Если же губы трескаются постоянно, плюс они еще стали кровоточить и болеть, то это уже тревожный звоночек.
— Такой симптом может указывать на актинический хейлит, предраковое состояние. Оно способно превратиться в плоскоклеточный рак, если его не лечить, поэтому любая длительная сухость губ должна быть доведена до сведения дерматолога, — рассказал доктор Браун.
Постоянно холодные руки
А также сильная усталость, слабость, бледность кожи, боль в груди и головокружение. Все эти симптомы — типичные звоночки железодефицитной анемии, которую обязательно надо лечить.
Опасность в том, что наиболее распространенная форма рака кожи — базалиома — иногда может проявляться железодефицитной анемией. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Одышка
Если вы постоянно страдаете от проблем с дыханием, испытываете боль в груди или у вас появился странный кашель, который не проходит, вам следует обратиться к врачу.
За таким состоянием может скрываться множество диагнозов: начиная от бронхита и пневмонии, заканчивая тромбом в легком или онкологией.
Ночная потливость
У ночной потливости может быть несколько причин. Так, от нее страдают женщины в период менопаузы, виной тому — изменяющийся гормональный фон. Но в таком случае потливость — явление временное, а в случае с лейкемией человек страдает от нее постоянно.
Проводилось исследование, в котором ученые опросили больше двух тысяч больных раком крови. Выяснилось, что у 31% наблюдалась повышенная потливость по ночам перед тем, как они узнали о страшном диагнозе. Поэтому если вы сильно потеете во сне, просыпаетесь на мокрых простынях или в мокрой пижаме, то вам нужно как можно скорее обратиться к онкологу, говорят британские исследователи.
Сильная ночная потливость возникает из-за того, что организм уже начал бороться с болезнью, в то время как других симптомов пока нет. Иногда она может сопровождаться появлением синяков на теле, резкой потерей веса, постоянной усталостью и апатией.