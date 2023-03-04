Большинство людей связывает весну с началом сезонных обострений аллергии. Это верно, но только отчасти — помимо аллергиков в кабинетах врачей частыми гостями становятся и люди с другими хроническими недугами . Если знать о своих возможных проблемах заранее, можно «подстелить соломки» и предупредить обострение, проведя весну без изнурительных походов к врачу и длительного лечения.

О чем стоит помнить, «Доктору Питеру» рассказала врач Анастасия Трифанова, заведующая терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.