Большинство людей связывает весну с началом сезонных обострений аллергии. Это верно, но только отчасти — помимо аллергиков в кабинетах врачей частыми гостями становятся и люди с другими хроническими недугами. Если знать о своих возможных проблемах заранее, можно «подстелить соломки» и предупредить обострение, проведя весну без изнурительных походов к врачу и длительного лечения.
О чем стоит помнить, «Доктору Питеру» рассказала врач Анастасия Трифанова, заведующая терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.
кардиолог-терапевт, зав.терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Поллиноз
Весной проблемой становятся ветроопыляемые растения, провоцирующие поллиноз. В зависимости от региона проживания обострения стоит ожидать с начала марта до конца мая. Помочь предотвратить приступы помогают лекарства, но они эффективны, если начать профилактику до наступления опасного сезона.
Еще эффективнее проведение АСИТ — введение определенных доз аллергена, формирующих привыкание к пыльце. Это возможно только у ранее обследованных людей под наблюдением врача-аллерголога. Данная терапия начинается еще зимой.
Обострение астмы
Астма — это хронический воспалительный процесс в бронхах, приступы провоцируют ухудшение состояния на фоне резкого сужения дыхательных путей. Поэтому важно своевременно предупреждать обострения, контролировать состояние и регулярно посещать врача.
Не всегда астма — это только воздействие аллергенов, хотя немалую часть в обострении болезни играют именно они. В провокации приступов и ухудшении состояния могут играть роль разные триггеры — пыльца, плесень, репелленты против насекомых, средства для удобрения почв, перепады влажности и температуры воздуха. Внутри дома тоже могут быть раздражители, особенно если вы затеете весеннюю генеральную уборку — химикаты, чистящие средства, пыль.
Простуды: от легкого насморка до пневмонии
В межсезонье активизируются вирусы, провоцирующие ОРВИ. Хотя эпидемия гриппа пошла на спад, он тоже возможен, как и коронавирус. На фоне общего снижения защитных сил организма, вызванных длинной зимой, различные простуды могут протекать тяжелее, с осложнениями.
Поэтому весной возможны бронхиты, пневмонии, осложнения со стороны среднего уха, придаточных пазух носа. Важно следить за своим здоровьем, защищаться от простуд, укреплять иммунитет.
Кишечные вирусы
Наряду с простудными инфекциями, активизируются и кишечные вирусы. Они распространяются как воздушно-капельным путем, так и через грязные руки, с недоброкачественной пищей. Проявления достаточно типичные — тошнота, рвота, понос и лихорадка. Предупредить инфекцию может соблюдение правил гигиены — мытье рук, правильное приготовление пищи. Дополнить эти мероприятия нужно поддержанием крепкого иммунитета.
Язвенная болезнь
У людей, страдающих язвенной болезнью желудка или кишечника, обострения чаще всего случаются весной и осенью. Это связано со сменами погоды, температурных режимов, инсоляции и характера питания. Нам хочется чаще есть определенные продукты, которые для язвенников могут стать провокаторами обострения.
Плюс ко всему под конец зимы организм находится в стрессе, его ресурсы истощаются, питание становится все более скудным, поэтому возможны боли, тошнота, приступы рвоты. Заранее позаботьтесь о своем здоровье, посетив гастроэнтеролога и скорректировав терапию, питание.
Дерматиты и другие проблемы кожи
За долгую зиму центральное отопление и духота в доме сушат нашу кожу. Более чувствительной ее делает и ношение теплой одежды. Дефицит витаминов и минералов дополняет негативные влияния на кожу, что в итоге провоцирует обострения экземы, атопического дерматита, зудящих дерматозов различной этиологии. Для предотвращения подобных ситуаций усильте уход за кожей, используйте защитные и увлажняющие средства.
Циститы и проблемы почек
Весной хочется как можно быстрее скинуть теплую одежду и обувь, надеть красивые ботинки или туфельки, легкую ветровку. Но весенняя пора коварна — днем уже достаточно тепло, но вечерами и ночами крайне холодно. Замерзшие ноги, общее переохлаждение могут провоцировать обострения хронического цистита или пиелонефрита, создают условия для острых воспалительных процессов мочевыводящих путей.
Неврозы и депрессия
Нередко наряду с проблемами тела в весеннюю пору могут обостряться и проблемы психики. В основе их лежат все те же механизмы, что и при соматических патологиях, — стресс, нехватка питательных компонентов пищи, перегрузка нервной системы и банальная усталость после долгой зимы. Стоит больше отдыхать, не перегружать себя, а если нужно — даже взять недельку отпуска.