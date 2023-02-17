Диетолог Рыбина назвала болезни, от которых может спасти всего одно яблоко в день

Свежие яблоки в разгар зимы всегда были не роскошью, а вполне привычным продуктом в рационе россиян — даже когда клубнику и голубику на прилавках магазинов в это время года невозможно было даже представить.

Но чаще всего к яблокам мы относимся очень спокойно и не воспринимаем их как «суперфуд» вроде авокадо или семян чиа, в которых очень высока плотность питательных веществ.

Но на самом деле яблоки — это даже лучше, чем экзотические продукты, которым приписывают уникальную пользу. Они реально способны уберечь от многих серьезных заболеваний.

Диетолог из Омска назвала несколько причин есть хотя бы по одному яблоку каждый день.