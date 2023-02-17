Диетолог Рыбина назвала болезни, от которых может спасти всего одно яблоко в день

Свежие яблоки в разгар зимы всегда были не роскошью, а вполне привычным продуктом в рационе россиян — даже когда клубнику и голубику на прилавках магазинов в это время года невозможно было даже представить.
Но чаще всего к яблокам мы относимся очень спокойно и не воспринимаем их как «суперфуд» вроде авокадо или семян чиа, в которых очень высока плотность питательных веществ.
Но на самом деле яблоки — это даже лучше, чем экзотические продукты, которым приписывают уникальную пользу. Они реально способны уберечь от многих серьезных заболеваний.
Диетолог из Омска назвала несколько причин есть хотя бы по одному яблоку каждый день.
Пять важных причин есть яблоки каждый день
Защищают от онкологии
- В кожуре яблока содержатся флавоноиды, а в самом фрукте — витамин С, обладающие антиоксидантными свойствами, — объясняет врач-диетолог Лариса Рыбина. — Как известно, антиоксиданты предотвращают появление раковых клеток. Например, исследования показали, что любители яблок на 50% процентов реже страдают от рака легких.
Улучшают состояние сосудов
- Если взять за правило съедать каждый день по два небольших яблока, уровень «плохого» LDL-холестерина резко пойдет на спад. Он очень «боится» яблок, — объясняет Лариса Рыбина. — Как следствие — снизится риск появления холестериновых бляшек, вызывающих гипертонию, инфаркты и инсульты. Ученые доказали, что яблоки помогают бороться с этими проблемами даже эффективнее, чем лекарственные препараты.
А еще в яблоках много калия, который очень важен для стенок сосудов.
- Так что, съедая этот полезный фрукт, мы еще и избавляемся от отечности, укрепляем сердце, обеспечиваем профилактику варикозной болезни, чистим сосуды, — рассказывает диетолог.
Улучшают работу щитовидной железы.
- В яблоках есть йод, больше всего его — в семечках, а не в мякоти фрукта, — говорит эксперт. — Поэтому их можно и нужно есть. Но без фанатизма. Хорошо для здоровья — не больше 6 зернышек в день.
Помогают сбросить лишние килограммы
- Яблоки в большом количестве содержат полезную клетчатку, она долго усваивается, поэтому человек дольше испытывает чувство сытости, — говорит Лариса Рыбина.
Улучшают состояние кожи.
- Благодаря пектину ежедневное употребление яблок поможет улучшить состояние кожи, продлить молодость, — объясняет Лариса Рыбина. — Кстати, яблоки обладают антивозрастными свойствами. А чтобы яблоки в свежем виде не надоели, их можно запекать, добавлять в десерты, ведь в таком виде их полезные свойства не теряются.
Все полезно в меру!
- Главная опасность яблок — входящие в их состав углеводы, которые перерабатываются организмом в глюкозу, — говорит диетолог. — И если для тех, кто ведет активный образ жизни, это не страшно, то для людей с «сидячей» работой это может обернуться проблемами со здоровьем. Рекомендовано в день употреблять не более 2-3 яблок. Это и принесет пользу здоровью, и не станет причиной появления лишних килограммов.