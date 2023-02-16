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Будет очень стыдно: 6 вопросов теста покажут, знаете ли вы, как работают ваши легкие

Наши легкие не только обеспечивают организм кислородом, но и защищают его от различных патогенов. Попробуйте пройти несложный тест, проверьте свои знания о дыхательной системе.

16 февраля 20236
Будет очень стыдно: 6 вопросов теста покажут, знаете ли вы, как работают ваши легкие
Источник:
iStockphoto

Легкие — это парный орган, который заполняет 4/5 грудной клетки и обеспечивает газообмен — поставку кислорода в кровь и выведение из организма углекислого газа. Этот процесс происходит за счет ритмичных движений диафрагмы и грудной клетки, а также способности легких сокращаться.

Интересный факт: наши легкие продолжают расти, пока человеку не исполнится 25 лет, а их объем в среднем составляет 3 литра. Однако у спортсменов, которые долгие годы занимаются бегом или плаванием, объем легких может достигать 5 литров.

А что вы помните про дыхательную систему из школьной программы? Проверьте свои знания — пройдите тест.

ТЕСТПройден 450 раз
Что вы знаете о дыхательной системе
Будет очень стыдно: 6 вопросов теста покажут, знаете ли вы, как работают ваши легкие
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Софья Хромова
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