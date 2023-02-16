Будет очень стыдно: 6 вопросов теста покажут, знаете ли вы, как работают ваши легкие

Легкие — это парный орган, который заполняет 4/5 грудной клетки и обеспечивает газообмен — поставку кислорода в кровь и выведение из организма углекислого газа. Этот процесс происходит за счет ритмичных движений диафрагмы и грудной клетки, а также способности легких сокращаться.

Интересный факт: наши легкие продолжают расти, пока человеку не исполнится 25 лет, а их объем в среднем составляет 3 литра. Однако у спортсменов, которые долгие годы занимаются бегом или плаванием, объем легких может достигать 5 литров.

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