Страшные 900 дней забыть невозможно — это время тяжелых лишений, но и пример мужества, силы духа. Ленинград и ленинградцы победили, выстояли. Но блокада осталась не только в воспоминаниях, у большинства выживших, она, к сожалению, отобрала здоровье. Пострадали не только взрослые, огромный удар голод и стресс нанесли по детям.
заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн
— О блокаде Ленинграда очень много сказано, написано много научных трудов, которые основываются на данных врачей города-фронта, но о детях и подростках упоминаний очень мало, — рассказал «Доктору Питеру» заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач Евгений Доценко.
В сентябре 1941 года в городе находилось около 400 тысяч детей. Из этого числа немногие из них дожили до салюта, который дали в честь полного освобождения города 27 января 1944-го.
— Взрослому человеку было несколько легче в психологическом плане перенести лишения, — объяснил Евгений Доценко. — Взрослые знали другую жизнь: без войны, обстрелов, голода, холода. Они понимали, ради чего сражаются, ради чего трудятся и во имя чего погибают. У детей с этим было сложнее, особенно у самых маленьких. Они еще не в полной мере представляли себе, что такое мирная жизнь.
Самый большой вред организму в первую очередь нанес даже не голод, а стресс.
— Сейчас используется термин «блокадная патология», который больше ассоциируется с алиментарной дистрофией, но симптомы массовой патологии блокадников, в том числе и детей, возникли в первые месяцы блокады на фоне стрессо-психоэмоционального прессинга, — говорит замначальника Госпиталя для ветеранов войн. — На фоне постоянного стресса включались небывалые по своей мощи внутренние защитные функции организма, которые помогли преодолеть все лишения блокады.
Ленинградцы в блокаду подверглись воздействию сразу трех факторов: голода, холода, стресса. От алиментарной дистрофии страдали более 90 процентов жителей осажденного города.
— Лимиты питания перестали соответствовать минимальным нормам, которые необходимы организму для поддержания жизнедеятельности, — подчеркивает врач Евгений Доценко. — Основным продуктом питания оставался хлеб, который был неполноценным. В нем было мало муки и огромное количество примесей: отруби, жмых, пищевая целлюлоза. В этих условиях организм перестраивался, изыскивал резервы для самосохранения.
Советский врач-терапевт, академик Михаил Черноруцкий, переживший блокаду, был уверен, что ряд медицинских и биологических аспектов, которые остаются скрытыми в повседневной жизни, проявляются в экстремальных условиях, на грани жизни и смерти. Конечно же, эта перестройка не могла пройти бесследно.
— По данным доктора медицинских наук, геронтолога Лидии Хорошининой, перенесшие блокаду мужчины умирали в возрасте 63,4±0,3 года, а женщины — в возрасте 65±0,4 года, то есть раньше, чем в среднем по России, — приводит пример Евгений Доценко. — Основной причиной были сердечно-сосудистые заболевания. У блокадников достоверно выше частота осложненных форм атеросклероза аорты, коронарных и мозговых (особенно — у мужчин) артерий.
У мужчин, переживших блокаду в возрасте до 11 лет, чаще регистрировали инфаркты миокарда, инсульты. Для блокадниц-женщин характерным было частое развитие сахарного диабета.
— У блокадников в два раза чаще диагностировалась эссенциальная гипертензия, особенно у женщин, переживших блокаду в возрасте до 11 лет. Индекс массы тела был достоверно ниже, чем у их сверстников, не испытавших блокады, — дополняет картину врач Госпиталя для ветеранов войн.
И, к сожалению, проблемы со здоровьем не остановились на поколении, пережившем блокаду, а «пошли» дальше. По данным геронтолога Лидии Хорошиной, у блокадников и их потомков чаще и раньше проявляются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь.
— В 2000 году для блокадников в Петербурге создали лечебно-диагностический и научный центр, который сейчас является частью Госпиталя для ветеранов войн, — говорит Евгений Доценко. — Согласно опросам, проведенным этим центром, историям болезни и амбулаторным картам его пациентов, большинство блокадников начали трудовую карьеру очень рано — с 16–20 лет. У них раньше дебютировали хронические заболевания, что предопределило более ранний уход на пенсию и инвалидность. Сейчас только незначительное количество блокадников оценивают свое здоровье как «хорошее или очень хорошее». Почти 30 процентов их внуков уже имеют хронические заболевания.
27 января в России празднуют очень важную дату — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ленинград — единственный город, который в мировой истории выдержал такую длительную осаду.
— Я бы хотел пожелать здоровья всем тем, кто пережил эти страшные дни и дал возможность жить нам! Всем тем, кто отстоял наш любимый город Ленинград! — поздравил с праздником блокадников Евгений Доценко.