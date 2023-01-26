— О блокаде Ленинграда очень много сказано, написано много научных трудов, которые основываются на данных врачей города-фронта, но о детях и подростках упоминаний очень мало, — рассказал «Доктору Питеру» заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач Евгений Доценко.

В сентябре 1941 года в городе находилось около 400 тысяч детей . Из этого числа немногие из них дожили до салюта, который дали в честь полного освобождения города 27 января 1944-го.