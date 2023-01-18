«Ее ребенок умер, но она спасла десятки других»: как выхаживали мам и детей в блокадном Ленинграде

В блокаду в Ленинграде работал роддом № 2 на Фурштатской. Он был единственным, который тогда не переоборудовали под госпиталь, как другие городские больницы. Правда, часть коек все равно отдали раненым, больным и умирающим ленинградцам.
— Родильных мест в блокаду в роддоме оставалось только 75, а для раненых выделили больше 100 коек, — рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Васильченко, директор по развитию Роддома № 2 на Фурштатской. — Врачей и медсестер было мало, так что собиравшиеся рожать женщины помогали персоналу роддома ухаживать за пациентами, кормили их, переодевали, укладывали.
Удивительно, но всю блокаду в Ленинграде работали и женские консультации — а главное, беременные, несмотря на холод, голод и бомбежки, исправно туда ходили — на учете состояли 80 % будущих мам.
За голодный 1942 год роды приняли у 991 женщины.
За весь 1943 год было 900 родов.
В 1944 году родилось 2 176 младенцев.
— Смертность была достаточно высокой, — продолжает Екатерина Васильченко. — Это и неудивительно — беременные были измучены голодом и холодом.
Экстремальные условия жизни в блокадном Ленинграде приводили к тому, что у женщин рождались дети недоношенные, с повышенным давлением, патологиями, с маленькой массой тела и небольшим ростом.
Даже после снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года эти показатели не достигли уровня довоенного времени, оставаясь низкими и год спустя. Так сказались на здоровье женщин страшные дни блокады.
Доберешься до роддома — спасешь себя и ребенка
Роддом в страшные дни блокады был настоящим «оазисом жизни», где женщины оказывались в фантастических для того времени условиях — могли согреться и даже получить полноценное трехразовое питание.
— Паровое отопление в роддоме в войну заменили временными печами, стараясь поддерживать температуру в детской не ниже 20-22 градусов, правда, в палатах, где находились молодые мамы, было значительно холоднее, — рассказывает Екатерина Васильченко.
Но в любом случае, если беременная женщина на сносях добиралась до роддома на Фурштатской, то могла быть уверена — она практически спасла себя и своего будущего малыша. Кстати, с лета 1942 года будущих мам госпитализировали в блокадный роддом заранее — важно было накормить женщину и отогреть перед родами — серьезным физическим, психологическим и эмоциональным испытанием.
— Роддом был одним из немногих мест, где пациенткам было положено трехразовое питание, в том числе — даже суп на мясном отваре, говорится в архивных документах, — отмечает Екатерина Васильченко.
Примерное меню роддома № 2 в декабре 1942 года
на завтрак — 10 граммов сливочного масла, 37 граммов сыра, пшеничная каша, хлеб и кофе;
на обед — гороховый суп на мясном отваре, отварное мясо с пшеничной кашей, кофе;
на ужин — рисовая каша, компот.
— Завтраки в роддоме практически не менялись. На обед роженицам давали пшенную запеканку, щи кислые вегетарианские, пирог с рисом, компот из сухофруктов, — уточняет Екатерина Васильченко.
Как кормилицы спасали детей
С началом войны из Ленинграда на фронт уехали десятки опытных врачей и медсестер — по призыву или добровольцами. Число медиков в городе сократилось втрое. Но беременные женщины в блокаду брошены не были.
В роддоме № 2 работали 16 врачей и 35 медсестер, а еще — потерявшие собственных детей женщины-кормилицы. Они выкармливали малышей, у матерей которых из-за лишений и стресса пропадало молоко. Всего за годы блокады кормилиц в роддоме насчитывалось около сотни.
— Одна из них — Анна Никифоровна, — рассказывают в роддоме. — Ее малыш умер, прожив всего 2 недели, но женщина спасла жизни десяткам маленьких ленинградцев. Ведь с искусственной молочной смесью в условиях войны было очень непросто.
В 1942 году специально для грудных детей срочно были разработаны 14 видов соевой смеси. Она обладала почти всеми качествами, что и женское молоко, но, увы, подходила не всем — даже в условиях голода младенцы от нее отказывались.
— Анна Никифоровна была последней кормилицей блокадного Ленинграда, дожившей до 21 века. Она умерла всего несколько лет назад. И незадолго до смерти даже встретилась с одной из тех самых вскормленных ей блокадных малышек, — говорит Екатерина Васильченко. — Новорожденная девочка не могла есть соевую смесь из-за аллергии. Ребенку грозила верная смерть. Встреча «молочных» мамы и дочки состоялась спустя 65 лет. Анна Никифорова узнала на сохранившемся черно-белом фото одну из блокадных рожениц, ребенка которой ей пришлось выкормить.
Факты о блокадном роддоме
В 1943 году в трехэтажное здание роддома дважды попадали снаряды. Каждый раз медики своими силами его восстанавливали.
Сотрудники роддома сохранили в блокаду даже старинную мебель, оставшуюся от хозяина здания — камер-юнкера Неплюева.
В роддоме в блокаду выходила стенгазета с советами для молодых мам.
Врачи и медсестры также проводили курсы повышения квалификации.