«Ее ребенок умер, но она спасла десятки других»: как выхаживали мам и детей в блокадном Ленинграде

Как кормилицы спасали детей

С началом войны из Ленинграда на фронт уехали десятки опытных врачей и медсестер — по призыву или добровольцами. Число медиков в городе сократилось втрое. Но беременные женщины в блокаду брошены не были.

В роддоме № 2 работали 16 врачей и 35 медсестер, а еще — потерявшие собственных детей женщины-кормилицы. Они выкармливали малышей, у матерей которых из-за лишений и стресса пропадало молоко. Всего за годы блокады кормилиц в роддоме насчитывалось около сотни.

— Одна из них — Анна Никифоровна, — рассказывают в роддоме. — Ее малыш умер, прожив всего 2 недели, но женщина спасла жизни десяткам маленьких ленинградцев. Ведь с искусственной молочной смесью в условиях войны было очень непросто.

В 1942 году специально для грудных детей срочно были разработаны 14 видов соевой смеси. Она обладала почти всеми качествами, что и женское молоко, но, увы, подходила не всем — даже в условиях голода младенцы от нее отказывались.

— Анна Никифоровна была последней кормилицей блокадного Ленинграда, дожившей до 21 века. Она умерла всего несколько лет назад. И незадолго до смерти даже встретилась с одной из тех самых вскормленных ей блокадных малышек, — говорит Екатерина Васильченко. — Новорожденная девочка не могла есть соевую смесь из-за аллергии. Ребенку грозила верная смерть. Встреча «молочных» мамы и дочки состоялась спустя 65 лет. Анна Никифорова узнала на сохранившемся черно-белом фото одну из блокадных рожениц, ребенка которой ей пришлось выкормить.